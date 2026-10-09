Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: VINH ANH

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND thành phố nghe đại diện các doanh nghiệp báo cáo tình hình triển khai dự án và các vướng mắc, kiến nghị liên quan.

Doanh nghiệp phản ánh vướng mắc tại dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Sơn Xuyên (phường Điện Bàn) của Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông; dự án Đại học Mỹ tại Việt Nam của Công ty TNHH Phát triển giáo dục APU tại phường Ngũ Hành Sơn; dự án Xây dựng nhà ở thương mại của Công ty TNHH Kinh doanh Tân Ngọc Phúc tại xã Tây Giang.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Visual Comfort Việt Nam kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về các điều kiện bảo vệ môi trường tại xã Chiên Đàn. Công ty CP Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng kiến nghị về đơn giá thuê đất đối với khu đất tại số 11 đường Võ Nguyên Giáp (phường An Hải).

Với tinh thần cởi mở, đồng hành tháo gỡ khó khăn, đại diện các sở, ngành chuyên môn của thành phố thẳng thắn trao đổi, trả lời và làm rõ các nội dung doanh nghiệp kiến nghị.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: VINH ANH

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, vận dụng đầy đủ các quy định pháp luật để giải quyết kiến nghị, thúc đẩy các dự án sớm đi vào hoạt động.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, thành phố luôn sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ nghiêm quy định pháp luật.

Lãnh đạo thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ với thành phố, chủ động nghiên cứu kỹ quy định, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong quá trình xử lý các vấn đề liên quan.