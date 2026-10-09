Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Lãnh đạo thành phố tặng quà chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng. Ảnh: VINH ANH

Dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Trần Quốc Bảo; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng gửi lời chúc mừng tốt đẹp và tình cảm sâu sắc nhất đến lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố cùng các doanh nghiệp hội viên; chúc hiệp hội ngày càng phát triển, xứng đáng là ngôi nhà chung tin cậy, là đối tác đồng hành của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VINH ANH

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định rõ vai trò cầu nối gắn kết chặt chẽ, tin cậy giữa chính quyền thành phố và cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp không chỉ là lực lượng nòng cốt tạo ra giá trị vật chất, đóng góp vào ngân sách nhà nước, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa.

Lãnh đạo thành phố đánh giá cao những nỗ lực vượt khó, tinh thần dấn thân cùng những đóng góp thiết thực của đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển bứt phá của thành phố biển Đà Nẵng.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: VINH ANH

Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức, thành phố cam kết luôn đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp; tiếp tục tạo dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, an toàn để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất.

Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng với bản lĩnh, trí tuệ, sự đoàn kết và khát vọng vươn lên, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, mở rộng kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững.