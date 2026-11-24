Ngày 24-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn ký văn bản gửi Công an thành phố, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND phường Đống Đa chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ nổ nghi do khí gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả. Ảnh: LP

Theo nội dung văn bản, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Đống Đa chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả tại hiện trường. Ảnh: CATP

Trong khi đó, Sở Xây dựng được yêu cầu chủ trì, phối hợp UBND phường Đống Đa tổ chức di dời các hộ gia đình bị ảnh hưởng của vụ nổ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân; khẩn trương có phương án bố trí tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các sở: Y tế, Nội vụ, Chủ tịch UBND phường Đống Đa và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: CATP

Trước đó, ngay sau khi nhận thông tin về vụ nổ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu cơ quan chức năng liên quan tổ chức di dời, tạm cư cho các hộ dân trong khu vực nguy hiểm xung quanh hiện trường vụ nổ. Vụ nổ xảy ra ở khu vực tập thể cũ, làm kết cấu công trình bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Thành phố sẽ có các phương án hỗ trợ người dân.

Trong một diễn biến liên quan, chiều cùng ngày, đại diện lãnh đạo UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa đã tới thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho gia đình có người tử vong trong vụ nổ.

Theo đại diện UBND phường Đống Đa, mỗi gia đình có người mất được hỗ trợ 32,5 triệu đồng. Một số nạn nhân khác đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cũng được hỗ trợ mỗi người 10 triệu đồng.

Trong khi đó, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa cho hay, đơn vị hỗ trợ 10 triệu đồng/trường hợp tử vong và 5 triệu đồng/người bị thương.