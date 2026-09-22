Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn thăm, tặng quà người cao tuổi và trẻ em

Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn, Ban Quản lý các khu công nghiệp và phường Bắc Giang.

Tới thăm cụ Ngô Thị Đăng, sinh năm 1925, trú tại tổ dân phố Yết Kiêu, phường Bắc Giang, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống; đồng thời khẳng định, Đảng, nhà nước luôn quan tâm, chăm lo người cao tuổi và coi đây là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Mong muốn gia đình cụ Ngô Thị Đăng chăm sóc thật tốt để cụ tiếp tục sống vui, khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho con, cháu, là niềm tự hào của gia đình, xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn tặng quà cụ Ngô Thị Đăng, sinh năm 1925, trú tại tổ dân phố Yết Kiêu, phường Bắc Giang.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn tới thăm, tặng quà Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp thành phố. Cơ sở hiện đang nuôi dưỡng 137 đối tượng, trong đó có 18 người già cô đơn, 35 người khuyết tật và trẻ khuyết tật, 60 trẻ em khuyết tật dạng câm, điếc, 16 trẻ mồ côi, 4 trẻ HIV, 4 đối tượng khẩn cấp.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại buổi thăm Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp thành phố.

Thời gian qua, công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại cơ sở được bảo đảm, phòng ở và môi trường xung quanh thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ. Trẻ em được quan tâm giáo dục, rèn luyện thể chất, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và hỗ trợ hòa nhập. 100% trẻ mồ côi và trẻ khuyết tật trong độ tuổi được đến lớp, cơ sở tổ chức dạy học chuyên biệt cho 59 trẻ khuyết tật nghe - nói; kết thúc năm học 2025 - 2026, 63,4% trẻ đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và tốt trở lên.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp thành phố.

Phát biểu tại đây, đồng chí Phạm Hoàng Sơn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ sở trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng chí cho rằng, đây là công việc vất vả, đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm rất cao của tập thể cơ sở.

Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao những kết quả cơ sở đạt được trong thời gian qua, nhất là việc từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, duy trì các lớp học chuyên biệt, bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt và dinh dưỡng cho các đối tượng. Đặc biệt, một số trẻ được chăm sóc, giáo dục tại cơ sở đã nỗ lực học tập ở các cấp cao hơn và thi đỗ vào các trường đại học.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát toàn bộ các đề xuất, kiến nghị của cơ sở; sớm tham mưu phương án giải quyết, trong đó ưu tiên những nội dung có thể thực hiện ngay như chỉnh trang sân chơi, bổ sung điều kiện sinh hoạt, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng, giáo dục chuyên biệt cho người già, trẻ em.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn hỏi thăm sức khỏe người cao tuổi được chăm sóc tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp thành phố.

Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể trong đó có Đoàn thanh niên tiếp tục quan tâm, đồng hành; tăng cường tổ chức hoạt động giao lưu, văn hóa, văn nghệ, thể thao và sinh hoạt tinh thần phù hợp. Phường Bắc Giang tích cực kết nối các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, huy động nguồn lực xã hội hóa để từng bước nâng cao điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập cho các đối tượng tại cơ sở.

Nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Phạm Hoàng Sơn gửi lời chúc các cháu thiếu nhi luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học tập tốt, vâng lời thầy cô và không ngừng nỗ lực vươn lên. Mong muốn các cháu luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau; những cháu lớn hơn, có điều kiện thuận lợi hơn chủ động quan tâm, hỗ trợ các em nhỏ, để cơ sở thực sự trở thành mái ấm chung.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn và các ngành, đoàn thể trao những phần quà ý nghĩa cho các cháu thiếu nhi và người cao tuổi tại cơ sở.