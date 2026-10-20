Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn kiểm tra tiến độ các dự án nhà ở xã hội

Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND các phường nơi có dự án triển khai.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn kiểm tra tiến độ dự án nhà ở xã hội thuộc khu đô thị mới phường Bắc Giang.

Chủ tịch UBND thành phố và các đại biểu kiểm tra tiến độ 2 dự án gồm: Dự án nhà ở xã hội thuộc khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì, phường Bắc Giang do Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ Areca Việt Nam làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 0,68 ha, tổng mức đầu tư hơn 831 tỷ đồng. Dự án gồm tòa chung cư cao 25 tầng, cung cấp 704 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.140 người. Hiện công trình đang thi công kết cấu tầng 15, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2029.

Dự án nhà lưu trú công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, phường Nếnh do Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Lens Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 1,62 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 1.177 tỷ đồng, gồm 4 tòa chung cư cao 18 tầng với tổng số 1.627 phòng lưu trú. Hiện chủ đầu tư đang triển khai thi công phần móng, dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn kiểm tra tiến độ xây dựng dự án nhà lưu trú công nhân phường Nếnh.

Đại diện các chủ đầu tư kiến nghị thành phố quan tâm, tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn vay ưu đãi cho các dự án nhà ở xã hội; giải pháp bình ổn giá vật liệu xây dựng, góp phần kiểm soát chi phí đầu tư, bảo đảm tiến độ thi công các công trình.

Sau khi trực tiếp kiểm tra tiến độ 2 dự án, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình; đồng thời nghiên cứu chính sách giá bán hợp lý, ưu đãi thiết thực, phấn đấu để nhà ở xã hội có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của người dân, nhất là các đối tượng thu nhập thấp.

Nhấn mạnh yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng. Việc xét duyệt hồ sơ phải được thực hiện chặt chẽ, khách quan; kiên quyết ngăn chặn, xử lý các hành vi môi giới trái quy định, thông tin sai lệch về suất ngoại giao và các hình thức trục lợi chính sách. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng nhà ở xã hội đúng mục đích, tránh tình trạng mua nhà không đúng đối tượng hoặc cho thuê trái quy định.

Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra, trao đổi về hiện trạng giao thông quốc lộ 18 đoạn qua Khu công nghiệp Quế Võ.

Đánh giá nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các chủ đầu tư phát huy trách nhiệm, triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, góp phần tăng nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.

Đồng chí giao các sở, ngành, địa phương quan tâm, hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện dự án và bảo đảm an ninh, trật tự khu vực công trường…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn còn trực tiếp kiểm tra hiện trạng tổ chức giao thông tại quốc lộ 18 đoạn qua Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu. Đây là khu vực có mật độ giao thông lớn, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Quốc lộ 18 đoạn qua Khu công nghiệp Quế Võ hay xảy ra ùn tắc do mật độ phương tiện cao, xung đột các hướng đi tại các điểm giao cắt.

Sau khi trực tiếp kiểm tra, nắm bắt tình hình, Chủ tịch UBND thành phố giao Văn phòng thành phố, Sở Xây dựng, Công an thành phố phối hợp thực hiện giải pháp trước mắt (sơn vạch kẻ đường, điều chỉnh đèn tín hiệu, biển báo) để tránh xung đột gây ùn tắc giao thông.

Về lâu dài, cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các bước chuẩn bị đầu tư dự án mở rộng làn đường, xây dựng cầu đi bộ dân sinh, lắp đèn tín hiệu ứng dụng AI…nhằm giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người và các phương tiện lưu thông thuận tiện trên tuyến đường này.