Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn kiểm tra đột xuất hoạt động khai thác khoáng sản

Cùng đi có đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện một số sở, ngành liên quan và lãnh đạo địa phương.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn trực tiếp kiểm tra mỏ khai thác của Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Anh VINA khu vực Đồi Cộng, tổ dân phố Đồn Cầu Bằng, phường Kép.

Tại phường Kép, đoàn kiểm tra mỏ khai thác đất san lấp, đất sét làm gạch tại khu vực Đồi Cộng, tổ dân phố Đồn Cầu Bằng do Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Anh VINA quản lý, khai thác. Mỏ có tổng diện tích 9 ha, gồm 3 khu, trữ lượng được phép khai thác khoảng 1,22 triệu m³, thời hạn 4,5 năm kể từ tháng 10/2025.

Đất san lấp tại mỏ được sử dụng phục vụ các dự án giao thông, thủy lợi, công trình khắc phục thiên tai, công trình phúc lợi và dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận Bắc Ninh. Đất sét đi kèm được cung cấp cho các nhà máy gạch tuynel đã được chấp thuận đầu tư, đang hoạt động trên địa bàn.

Thời điểm kiểm tra, lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Anh VINA không có mặt tại mỏ; hoạt động khai thác do người quản lý cùng công nhân, máy móc thực hiện. Đơn vị xuất trình các giấy phép, hồ sơ liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc ghi nhật ký khai thác chưa bảo đảm yêu cầu, mỏ chưa có biển chỉ dẫn; hoạt động khai thác tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình đường dây điện 220 kV đi qua khu vực.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn trực tiếp kiểm tra nhật ký khai thác, vận chuyển khoáng sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Anh VINA.

Tiếp đó, đoàn kiểm tra mỏ đất san lấp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ và Xây dựng Dũng Bích tại khu II, tổ dân phố Khuôn Giàn, phường Kép. Mỏ có diện tích khai thác 10 ha, trữ lượng hơn 3,1 triệu m³, thời hạn khai thác đến ngày 22/10/2031. Nguồn đất được phép khai thác phục vụ một số dự án giao thông trên địa bàn, các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, công trình khắc phục thiên tai và dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo đại diện đơn vị, mỏ mới bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 10/2026. Ngoài các hồ sơ liên quan đến cấp phép khai thác, vận chuyển, đánh giá tác động môi trường và an toàn lao động, đơn vị chưa lắp đặt biển chỉ dẫn, cổng trạm kiểm soát phương tiện ra vào và chưa hoàn thiện hệ thống cảnh báo nguy hiểm phục vụ hoạt động vận chuyển đất.

Theo UBND phường Kép, địa phương hiện có 7 mỏ khoáng sản, trong đó 4 mỏ đang khai thác với tổng trữ lượng khoảng 8 triệu m³; các mỏ còn lại đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp phép. Chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ mỏ chấp hành quy định. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát chưa triệt để, một số tồn tại chưa được khắc phục kịp thời.

Đoàn công tác kiểm tra hoạt động khai thác đất san lấp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ và Xây dựng Dũng Bích tại khu II, tổ dân phố Khuôn Giàn, phường Kép.

Tại xã Cẩm Lý, đoàn công tác nghe báo cáo tình hình quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn. Hiện xã có 9 mỏ, trong đó 3 mỏ đang khai thác; các mỏ còn lại đang hoàn thiện thủ tục cấp phép hoặc thỏa thuận quyền sử dụng đất với người dân. Hoạt động tại một số mỏ còn cầm chừng, có mỏ phải tạm dừng do chưa có đường vận chuyển và bến bãi tập kết phù hợp.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các địa phương, đồng chí Phạm Hoàng Sơn đánh giá công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản tại một số mỏ còn hạn chế; trang thiết bị phục vụ quản lý, giám sát chưa đầy đủ, đồng bộ. Việc thiếu biển chỉ dẫn, hệ thống kiểm soát phương tiện và ghi chép nhật ký khai thác chưa bảo đảm gây khó khăn cho công tác theo dõi, kiểm soát hoạt động tại mỏ.

Đồng chí yêu cầu các chủ mỏ thực hiện nghiêm phương án khai thác đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chấp hành đúng quy định về phạm vi, mốc giới, trữ lượng và cốt nền khai thác. Quy trình khai thác, giá bán và thông tin về địa điểm mỏ phải được niêm yết công khai. Các đơn vị cần trang bị máy tính phục vụ ghi nhật ký khai thác, kết nối liên thông với Sở Công Thương để kiểm soát sản lượng, bảo đảm minh bạch trong quá trình khai thác và tiêu thụ khoáng sản.

Cùng với đó, chủ mỏ phải bảo đảm an toàn cho người lao động, phương tiện và các công trình hạ tầng, nhất là công trình lưới điện đi qua khu vực; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông. Kiên quyết không để phương tiện quá khổ, quá tải tham gia vận chuyển khoáng sản, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn trao đổi với lãnh đạo xã Cẩm Lý về khắc phục những tồn tại, hạn chế để các doanh nghiệp được cấp phép khai thác đất san lấp trên địa bàn hoạt động hiệu quả.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản; thường xuyên đối chiếu hồ sơ cấp phép với tình hình thực tế tại mỏ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm. Qua đó, bảo đảm khai thác đúng phạm vi, trữ lượng được cấp phép, ngăn ngừa thất thoát tài nguyên, đồng thời đáp ứng nhu cầu đất san lấp cho các công trình, dự án và nguyên liệu phục vụ sản xuất gạch.

Đối với các mỏ tại xã Cẩm Lý, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ Công ty cổ phần Thái Minh Group hoàn thiện các đề xuất, thủ tục liên quan đến cấp phép tạm thời bến thủy trên sông Lục Nam để vận chuyển đất thuận lợi hơn. Bởi thực tế, doanh nghiệp đã hoàn thành tuyến đường giao thông ra bến thủy, trong khi việc vận chuyển bằng đường bộ gặp khó khăn.

Đồng chí yêu cầu Công ty cổ phần Thái Minh Group chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đẩy nhanh tiến độ khai thác ngay khi được cấp phép bến thủy tạm thời, góp phần bảo đảm nguồn đất san lấp phục vụ các công trình trọng điểm của thành phố và quốc gia.

Đối với công tác quản lý chung, đồng chí Phạm Hoàng Sơn giao Sở Công Thương xây dựng, ban hành sổ tay hướng dẫn quy trình kỹ thuật khai thác khoáng sản, phát đến 100% chủ mỏ trên địa bàn. Tài liệu cần hướng dẫn cụ thể các quy định về khai thác, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản, giúp chủ mỏ, đơn vị vận chuyển nắm rõ và thực hiện thống nhất.

Đồng thời, Sở Công Thương khẩn trương hoàn thiện văn bản tham mưu UBND thành phố đối với các điểm mỏ đã được Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương. Quá trình rà soát cần làm rõ các nội dung liên quan đến chủ trương cấp phép, công trình, dự án sử dụng khoáng sản và phạm vi khai thác; kịp thời trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, bảo đảm nguồn cung khoáng sản phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.