Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn: Khai thác hiệu quả dư địa, quyết tâm đạt tăng trưởng từ 12,5% trở lên

Sáng 5/10, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 9. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì. Cùng dự có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố, kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tháng 9 và 9 tháng năm 2026 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển của thành phố Bắc Ninh, đánh dấu bước chuyển lớn trong tổ chức không gian phát triển, mở rộng địa giới hành chính, hoàn thiện các điều kiện để vận hành mô hình thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng của Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng cao.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng ước đạt 11,81%, đứng thứ 4 cả nước; riêng quý III đạt 13,83% (đứng thứ 3 cả nước). Khu vực công nghiệp và xây dựng giữ vai trò chủ lực với mức tăng 13,87%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng ước tăng 20,16% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu ở ngành sản xuất linh kiện điện tử, bán dẫn và chế biến, chế tạo. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố ước đạt 2,39 triệu tỷ đồng, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm trên 2,2 triệu tỷ đồng.

Thành phố có thêm 7 khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư và 7 cụm công nghiệp được thành lập mới. Thu hút đầu tư được hơn 18,74 tỷ USD vốn quy đổi, tăng 22,5% so với cùng kỳ; thành phố cấp mới 171 dự án trong nước và 264 dự án FDI; 6.367 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 106,4 nghìn tỷ đồng.

Về sản xuất nông nghiệp, các địa phương cơ bản hoàn thành thu hoạch, năng suất và sản lượng nhiều loại cây trồng chủ lực duy trì ổn định, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai sản xuất vụ đông 2026-2027. Doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ ước đạt khoảng trên 9 nghìn tỷ đồng (tăng 44,2% so với năm 2025).

Hoạt động thương mại và xuất nhập khẩu tiếp tục phát triển. Tổng giá trị xuất nhập khẩu ước đạt 177,8 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 87,5 tỷ USD (tăng 30,53%), nhập khẩu đạt 90,3 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 88.816 tỷ đồng, tăng 19,88% so với cùng kỳ.

Nhiệm vụ thu ngân sách được triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm với nhiều giải pháp đồng bộ, bám sát tình hình thực tiễn, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định. 9 tháng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 70,4 nghìn tỷ đồng, bằng 97,4% dự toán năm.

Về giải ngân vốn đầu tư công, tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao 9 tháng của Bắc Ninh đạt 97,61% (tương đương 15,6 nghìn tỷ đồng), xếp thứ nhất cả nước liên tục từ đầu tháng 8 đến nay.

Giám đốc Sở Tài chính báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tháng 9 và 9 tháng năm 2026.

Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với sắp xếp đơn vị hành chính được triển khai đồng bộ; toàn thành phố giảm 580 đơn vị sự nghiệp công lập và giảm 50,2% đầu mối cơ sở giáo dục. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục được bảo đảm, nhất là việc tổ chức hoạt động chào năm học mới. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ với nhiều hoạt động chăm lo cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, ngày Quốc tế người cao tuổi. Tình hình quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025…

Bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại, khó khăn. Tăng trưởng giữa các ngành, lĩnh vực chưa thực sự đồng đều; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng thấp, chịu ảnh hưởng của bão, mưa lớn và dịch bệnh. Tình hình nhập siêu chưa được cải thiện rõ nét; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao. Giá trị khối lượng thực hiện lĩnh vực xây dựng đạt thấp so với kịch bản; giải phóng mặt bằng và triển khai một số công trình, dự án trọng điểm còn vướng mắc…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn phát biểu.

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lâm Thị Hương Thành đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề. Qua giám sát thực tế, bên cạnh hệ thống xử lý nước thải đã được đầu tư, vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục rà soát, xử lý như chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất. Vì vậy, đồng chí đề nghị đánh giá cụ thể điều kiện bảo đảm môi trường của các cơ sở, doanh nghiệp đang hoạt động; đồng thời lưu ý trong quá trình thu hút, bố trí ngành nghề vào các khu, cụm công nghiệp phải gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường, tránh phát sinh ô nhiễm.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết về hỗ trợ làm đường giao thông, ngõ, ngách, UBND thành phố cần chỉ đạo quyết liệt, phối hợp với Ủy ban MTTQ trong công tác giám sát, phát huy các nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng giao thông cơ sở. Đồng thời, cần nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với những địa phương còn khó khăn về nguồn thu; rà soát, bố trí nguồn lực duy tu, bảo đảm an toàn đối với các tuyến đường do thành phố quản lý, nhất là những tuyến xuống cấp, khu vực tập trung đông công nhân và người dân...

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lâm Thị Hương Thành đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và các đơn vị trong thời gian qua, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành thành phố thứ 9 của cả nước. Đây là kết quả quan trọng, tạo nền tảng để thành phố tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu từ nay đến cuối năm, cả hệ thống chính trị phải quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu mức tăng trưởng cả năm 2026 đạt từ 12,5% trở lên. Các sở, ngành, địa phương cần nhận diện đầy đủ dư địa tăng trưởng trước mắt và lâu dài; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thống kê, bám sát từng mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng để triển khai giải pháp phù hợp. Sở Tài chính thường xuyên cập nhật diễn biến thị trường, xây dựng kịch bản tăng trưởng quý IV theo hướng vượt chỉ tiêu được giao.

Về đầu tư công, cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm các đơn vị hoàn thành và phấn đấu vượt kế hoạch. Chủ động điều chuyển vốn giữa các dự án phù hợp; rà soát, xử lý dứt điểm các khó khăn về giá, vật liệu xây dựng, đất san lấp. Sở Tài chính và các ban quản lý dự án chú trọng công tác thanh toán, quyết toán, bảo đảm hồ sơ, khối lượng theo quy định; tăng cường đánh giá cán bộ, không để chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác giải phóng mặt bằng phải được tập trung quyết liệt, nhất là đối với các dự án trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đường Vành đai 4, các khu đô thị, khu công nghiệp và các công trình hạ tầng giao thông… trên quan điểm mặt bằng đến đâu phải tổ chức thi công ngay đến đó.

Quang cảnh hội nghị

Quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách; khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa, nhất là thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, dịch vụ ăn uống. Tăng cường rà soát hoạt động chuyển nhượng bất động sản, kiên quyết xử lý các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế trong giao dịch bất động sản. Các sở, ngành, địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong quản lý đất đai, môi trường, cần đẩy nhanh đo đạc, lập bản đồ địa chính; khẩn trương hoàn thiện bảng giá đất. Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo, rà soát, thống kê và đề xuất các nội dung liên quan đến bảng giá đất, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, thành phố sẽ thành lập các đoàn công tác để thanh tra, kiểm tra, khảo sát, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn cho các dự án, hoạt động sản xuất, kinh doanh và khai thác khoáng sản. Các vấn đề liên quan đến y tế, giáo dục và đời sống Nhân dân phải được rà soát, giải quyết kịp thời; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã, phường phải kiên quyết, nỗ lực giải quyết công việc, chủ động triển khai ngay các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu ngay sau phiên họp, các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, kiểm điểm tiến độ từng nhiệm vụ; xác định rõ việc cần làm, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị. Tinh thần chung là phải quyết liệt hơn, cụ thể hơn, hành động nhanh hơn, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của thành phố trong năm 2026.