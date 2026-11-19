Tham dự hội nghị có 80 đoàn viên, thanh niên đại diện cho hơn 4.300 thanh niên trên địa bàn.

Đại diện đoàn viên, thanh niên phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên đã đặt 16 câu hỏi, kiến nghị tập trung vào các vấn đề thiết thực như: hỗ trợ khởi nghiệp, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tư vấn hướng nghiệp, tạo việc làm; phát triển các mô hình kinh tế tập thể, sản phẩm OCOP; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nâng cao kỹ năng số và phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Bên cạnh đó, các thanh niên còn đề xuất về giải pháp tăng cường phòng, chống ma túy trong giới trẻ; bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trường học; phát triển không gian đọc sách, sân chơi thể thao công cộng; hỗ trợ quảng bá du lịch địa phương và kết nối tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp trên các sàn thương mại điện tử.

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, Chủ tịch UBND phường Pleiku Đặng Toàn Thắng cùng đại diện các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị để tiếp tục nghiên cứu, triển khai.

Đối với những nội dung chưa được giải quyết đầy đủ, Chủ tịch UBND phường đề nghị các cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu xử lý; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND phường Pleiku Đặng Toàn Thắng đề nghị Đoàn Thanh niên phường tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ học tập, nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp và chuyển đổi số.

Đồng thời, mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào vì cộng đồng, góp phần xây dựng phường Pleiku ngày càng văn minh, hiện đại.

Chủ tịch UBND phường Pleiku Đặng Toàn Thắng tặng quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Phương Thảo

Dịp này, Chủ tịch UBND phường Pleiku đã trao tặng 10 suất quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.