Ông Trần Duy Đông tặng hoa chúc mừng ngành GD&ĐT (Ảnh: Huyền Trang- phutho.gov.vn).

Chiều 19/11, ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã đến thăm, chúc mừng ngành GD&ĐT tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026). Cùng đi có ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Thời gian qua, ngành GD&ĐT Phú Thọ đạt nhiều kết quả nổi bật trong giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh có 229 học sinh đoạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố. Học sinh Phú Thọ giành 4 huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố về điểm trung bình các môn thi.

Bên cạnh nâng cao chất lượng giáo dục, ngành GD&ĐT tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp mạng lưới trường học sau hợp nhất. Theo phương án được UBND tỉnh phê duyệt, số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 1.861 xuống còn 655, giảm 1.206 cơ sở, tương đương 64,8%.

Trong điều kiện khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, toàn ngành đã nỗ lực ổn định tổ chức, duy trì nền nếp dạy và học, bảo đảm chất lượng giáo dục.

Ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu (Ảnh: Huyền Trang- phutho.gov.vn).

Phát biểu tại buổi thăm, chúc mừng, ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành GD&ĐT đạt được.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, sau hợp nhất, Phú Thọ trở thành một trong những địa phương có quy mô giáo dục lớn của cả nước, với khoảng 1 triệu học sinh, sinh viên và gần 60.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Mặc dù địa bàn rộng, điều kiện kinh tế - xã hội giữa các vùng còn khác biệt, ngành GD&ĐT đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì chất lượng dạy học. Thành tích tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực tiếp tục khẳng định năng lực của học sinh và sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị ngành GD&ĐT tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Quang cảnh buổi gặp mặt (Ảnh: Huyền Trang- phutho.gov.vn).

Đặc biệt, ngành cần chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ điều kiện và phương án dự phòng cho các kỳ thi, nhất là Kỳ thi tốt nghiệp THPT, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, minh bạch và đúng quy chế.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và người lao động trong ngành.

Đồng thời, mong muốn đội ngũ nhà giáo tiếp tục giữ vững tâm huyết, trách nhiệm với nghề, đóng góp tích cực vào sự phát triển của giáo dục Phú Thọ trong giai đoạn mới.