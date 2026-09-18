Chủ tịch UBND Đắk Lắk: Phải chủ động tìm nhà đầu tư, không ngồi chờ

Hợp nhất ba đơn vị, cam kết vận hành thông suốt

Ngày 18/9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 1613/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk.

Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk.

Ban được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk và Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. Việc hợp nhất hình thành đầu mối quản lý thống nhất, đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư trong không gian phát triển mới.

Là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Ban thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu vực được giao; quản lý, tổ chức cung ứng dịch vụ hành chính công và các dịch vụ hỗ trợ hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Lữ Tân, Trưởng Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk, cho biết phạm vi, quy mô và nhiệm vụ quản lý mở rộng đặt ra trách nhiệm lớn đối với đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động. Ban sẽ khẩn trương ổn định tổ chức, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng tham mưu. Trước mắt, đơn vị tập trung tiếp nhận, bàn giao, duy trì hoạt động liên tục, bảo đảm tiến độ giải quyết công việc, các chương trình, dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk cam kết không để việc kiện toàn tổ chức ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân. Quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc sẽ được hoàn thiện, gắn với phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Việc bố trí đội ngũ được thực hiện theo vị trí việc làm, năng lực, sở trường và yêu cầu nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, Ban rà soát các lĩnh vực, địa bàn được giao để tham mưu giải pháp phát triển theo quy hoạch, phối hợp xử lý tồn tại, điểm nghẽn trong triển khai dự án.

Ông Huỳnh Lữ Tân được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk

Ông Tân xác định cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm. Ban hướng tới môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, lấy chất lượng, tiến độ giải quyết công việc và sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo.

Trong thu hút đầu tư, Ban ưu tiên dự án có chất lượng, hoạt động hiệu quả, thân thiện với môi trường; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đang triển khai dự án. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Chủ động tìm nhà đầu tư, đánh giá cán bộ bằng kết quả

Phát biểu chỉ đạo, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh việc thành lập Ban là dấu mốc kiện toàn bộ máy. Tuy nhiên, yêu cầu quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả quản lý, tạo chuyển biến về môi trường đầu tư và thúc đẩy các không gian phát triển của tỉnh.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, hiệu quả hợp nhất phải thể hiện ở thời gian giải quyết công việc nhanh hơn, dự án triển khai thuận lợi hơn, đất đai, hạ tầng được khai thác tốt hơn và doanh nghiệp hài lòng hơn. Trước hết, Ban phải khẩn trương ổn định tổ chức, sắp xếp đội ngũ thực chất, hiệu quả; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Tập thể cần phát huy kinh nghiệm của cán bộ từ ba đơn vị, khắc phục cách làm riêng rẽ, thụ động.

Ông Đỗ Hữu Huy yêu cầu rà soát, đánh giá cán bộ trên cơ sở sản phẩm công việc. Những người trì trệ, né tránh trách nhiệm, không đáp ứng nhiệm vụ phải được sắp xếp lại, điều chuyển phù hợp hoặc xử lý theo quy định; không vì nể nang mà giữ vị trí kém hiệu quả. Công tác rà soát, sắp xếp cán bộ phải hoàn thành trước ngày 30/9 và tiếp tục được thực hiện thường xuyên.

Nhiệm vụ tiếp theo là bảo đảm chuyển tiếp thông suốt, không để hợp nhất làm chậm xử lý công việc và dự án đầu tư. Ban cần tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, nhiệm vụ, tài chính, tài sản, dữ liệu; lập danh mục dự án chậm tiến độ, hồ sơ tồn đọng, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý.

Về phương thức hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển. Ban phải trở thành đầu mối giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp, tránh tạo thêm tầng trung gian trong xử lý thủ tục; chuẩn hóa quy trình, đẩy mạnh chuyển đổi số, giải quyết công việc đúng thẩm quyền.

Đặc biệt, ông Đỗ Hữu Huy đề nghị thay đổi tư duy, chủ động tìm kiếm nhà đầu tư thay vì chờ doanh nghiệp đến làm thủ tục. Kế hoạch xúc tiến đầu tư hằng năm phải có trọng tâm theo ngành, lĩnh vực, thị trường; hướng tới nhà đầu tư có năng lực tài chính, công nghệ tiên tiến, kết hợp xúc tiến tại chỗ, trong nước và nước ngoài.

Cùng với đó, Ban phối hợp các sở, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu, kết nối hạ tầng và nguồn nhân lực. Tiến độ dự án, sự hài lòng của nhà đầu tư phải trở thành căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động.

Đối với không gian phát triển, ông Huy yêu cầu rà soát quy hoạch, quỹ đất, tỷ lệ lấp đầy, hạ tầng và giải phóng mặt bằng. Ban phải xác định khu vực còn dư địa, điểm nghẽn cần tháo gỡ, quỹ đất có thể khai thác ngay để chuẩn bị đón nhà đầu tư; khắc phục tình trạng đất đai, hạ tầng sử dụng kém hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk.

Về thu hút đầu tư, Ban phải xây dựng chỉ tiêu đo lường hằng năm, gồm vốn thu hút, dự án đăng ký mới, khởi công và đi vào hoạt động. Các chỉ tiêu cần gắn với trách nhiệm từng phòng, cán bộ, lãnh đạo; đồng thời theo dõi dự án theo quý, năm để thúc đẩy hình thành năng lực sản xuất mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu báo cáo kết quả so với kế hoạch đăng ký; trường hợp không đạt phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và chấn chỉnh kịp thời. Các sở, ngành, địa phương cần phối hợp tháo gỡ vướng mắc, giúp Ban góp phần thực hiện mục tiêu thu hút hơn 680.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nhiệm kỳ 2026–2031. Phối hợp liên ngành cần tập trung vào quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, phát triển hạ tầng và giải phóng mặt bằng. Qua đó, các chủ trương đầu tư sớm trở thành dự án, đóng góp thực chất vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Lữ Tân giữ chức Trưởng ban, thời hạn 5 năm. UBND tỉnh đồng thời bổ nhiệm 8 Phó Trưởng ban, gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Hưng, Đinh Xuân Diệu, Nguyễn Vũ Tố Quyên, Phan Ngọc Thành, Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Văn Viên, Trần Minh Châu và Trương Hồ Anh Hoàng.