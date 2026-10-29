Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cam kết bảo vệ quyền lợi người dân Đường Bào

Ông Trần Minh Khoa.

Sáng 29/10, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, đối thoại với 25 hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án đường gom song hành dọc tuyến đường 975, đoạn qua khu phố Đường Bào.

Tại buổi đối thoại, nhiều hộ dân đề nghị xem xét lại đơn giá bồi thường vì cho rằng mức giá hiện tại còn thấp so với thực tế. Người dân cũng kiến nghị được hỗ trợ tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp theo quy định; đồng thời đề nghị có phương án đối với những căn nhà bị giải tỏa một phần, mất kết cấu hoặc không còn đủ điều kiện sinh hoạt.

Ông Huỳnh Đức Quang.

Ông Huỳnh Đức Quang cho biết nhiều gia đình ở Đường Bào đã sinh sống qua nhiều thế hệ, nhưng phải di dời nhiều lần để nhường đất cho các dự án. Người dân mong được bồi thường thỏa đáng đối với nhà ở, công trình kiến trúc bị ảnh hưởng và được hỗ trợ ổn định cuộc sống.

“Người dân chỉ mong muốn khi Nhà nước thu hồi đất lần này thì xem xét bồi thường công trình kiến trúc, nhà ở trên đất một cách chính đáng, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tái định cư và bồi thường thỏa đáng cho những phần nhà bị cắt phân nửa, mất kết cấu không thể ở tiếp được”, ông Quang kiến nghị.

Bà Nguyễn Thị Thanh cũng đề nghị xem xét lại giá bồi thường đất nông nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để người dân gia cố, cải tạo hoặc chuyển mục đích sử dụng phần đất còn lại phía sau nhà nhằm có chỗ ở tạm trong thời gian chờ tái định cư.

Người dân còn đề nghị việc đo đạc, kiểm đếm phải công khai, chính xác, ghi nhận đầy đủ diện tích đất và tài sản trên đất của từng hộ để hạn chế sai sót.

Người dân tại buổi đối thoại.

Lắng nghe các ý kiến, ông Trần Minh Khoa chia sẻ với những khó khăn của các gia đình đã nhiều lần di dời, ảnh hưởng đến nơi ở và sinh kế qua nhiều thế hệ.

“Thực sự, bản thân tôi và lãnh đạo địa phương rất nặng lòng với bà con. Nhiều hộ dân đã bị giải tỏa, di dời tới 2-3 lần, sinh kế bị ảnh hưởng từ thế hệ này sang thế hệ khác”, ông Khoa nói, đồng thời cảm ơn sự đồng thuận của người dân đối với các dự án của địa phương.

Ông Khoa yêu cầu các cơ quan chuyên môn làm rõ chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; việc kiểm đếm đất đai, tài sản, cây trồng phải minh bạch, không bỏ sót. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng được yêu cầu công khai chính sách, gửi hồ sơ để người dân theo dõi, đối chiếu.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cam kết chính quyền sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm, vận dụng các chính sách hỗ trợ theo quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân; đồng thời trực tiếp lắng nghe, chỉ đạo giải quyết các thắc mắc, khiếu nại.

Dự án đường gom song hành dọc tuyến đường 975 là một trong những công trình hạ tầng giao thông trên đặc khu Phú Quốc nhằm chuẩn bị cho APEC 2027.