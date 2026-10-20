Chủ tịch UBND cấp xã được quyết định phá dỡ, cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 85/2026 quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 13-10-2026.

Theo quyết định, phạm vi điều chỉnh tập trung vào 2 nội dung chính, gồm: Phân cấp thẩm quyền ban hành quyết định phá dỡ, quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng; giao cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND tỉnh chủ trì, phối hợp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật của các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư. Các nội dung khác liên quan đến quản lý chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì công trình và quản lý hoạt động xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện cưỡng chế công trình xây dựng tại phường Nam Nha Trang để thu hồi đất triển khai Dự án Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang.

Về thẩm quyền phá dỡ công trình xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định phá dỡ công trình thuộc trường hợp phải phá dỡ; quyết định cưỡng chế phá dỡ và tổ chức thực hiện khi chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng công trình không thực hiện trách nhiệm theo quy định. Việc phân cấp áp dụng đối với công trình phải phá dỡ để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mới hoặc công trình xây dựng tạm; công trình cấp III, cấp IV có nguy cơ sụp đổ, ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận; công trình cấp III, cấp IV phải phá dỡ khẩn cấp nhằm phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách về quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, việc phân cấp còn áp dụng đối với công trình cấp III, cấp IV hết thời hạn sử dụng theo thiết kế. Đối với các công trình thuộc những trường hợp nêu trên nhưng nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, thẩm quyền ban hành quyết định phá dỡ, cưỡng chế phá dỡ thuộc Chủ tịch UBND tỉnh.

Về công tác thẩm định dự án, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật của các dự án thuộc chuyên ngành quản lý, trừ những trường hợp được quy định riêng. Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng trong phạm vi được giao quản lý. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chủ trì thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án do mình làm chủ đầu tư.

Các cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm phối hợp, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo từng trường hợp cụ thể. Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định.