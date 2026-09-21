Chủ tịch UBND cấp xã được phạt đến 15 triệu đồng vi phạm trong lĩnh vực thống kê. Ảnh minh hoạ: CP

Bổ sung quy định xử lý vi phạm trên môi trường điện tử

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 362/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 100/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ (Nghị định số 95/2016/NĐ-CP).

Trong đó, Nghị định số 362/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về xử lý vi phạm trên môi trường điện tử; biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; thẩm quyền xử phạt của Thanh tra, Thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chuyên ngành, lĩnh vực và một số chức danh khác...

Một điểm mới đáng chú ý là Nghị định số 362/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 3 vào sau khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP quy định về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên môi trường điện tử.

Theo đó, việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên môi trường điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử.

Quy định này tạo cơ sở pháp lý để việc xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thống kê được cập nhật phù hợp với phương thức quản lý, cung cấp và khai thác thông tin trên môi trường số.

Phân cấp thẩm quyền xử phạt

Nghị định số 362/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 16 của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Cụ thể:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (cấp xã) có quyền:

Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 15.000.000 đồng; Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) có quyền:

Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 30.000.000 đồng; Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

Nghị định số 362/2026/NĐ-CP cũng đã sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP. Theo đó, thẩm quyền xử phạt của Thanh tra, Thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chuyên ngành, lĩnh vực và một số chức danh khác được quy định cụ thể như sau:

Thanh tra viên Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh; Thanh tra viên các bộ, cơ quan ngang bộ: Quốc phòng, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quyền:

Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 3.000.000 đồng.

Trưởng Thống kê cấp tỉnh; Trưởng đoàn kiểm tra do Thủ trưởng tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thành lập trong thời hạn kiểm tra; Trưởng đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh; Trưởng đoàn thanh tra của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực trong thời hạn thanh tra có quyền:

Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 15.000.000 đồng; Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

Giám đốc sở được giao tham mưu quản lý nhà nước về thống kê tại địa phương; Chánh Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực có quyền:

Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 24.000.000 đồng; Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

Cục trưởng Cục Thống kê; Chánh Thanh tra các bộ, cơ quan ngang bộ: Quốc phòng, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thành lập trong thời hạn kiểm tra; Trưởng đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ; Trưởng đoàn thanh tra của các bộ, cơ quan ngang bộ: Quốc phòng, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời hạn thanh tra có quyền:

Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 30.000.000 đồng; Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

Nghị định số 362/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 2/11/2026.