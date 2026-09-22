Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ từ ngày 23 đến 25/9

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày 21/9, cho biết việc hai nguyên thủ tiến hành các chuyến thăm lẫn nhau trong vòng 6 tháng có “ý nghĩa lịch sử và mang tính bước ngoặt”. Ông khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường đối thoại và hợp tác với Washington, quản lý phù hợp những khác biệt, qua đó thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Mỹ kể từ năm 2015 và là lần thứ hai trong vòng 6 tháng hai nhà lãnh đạo gặp trực tiếp. Theo kế hoạch, ông Tập Cận Bình sẽ được Tổng thống Trump đón tại Căn cứ Liên hợp Andrews ngày 23/9, trước khi hai bên hội đàm tại Washington ngày 24/9.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang tìm cách duy trì ổn định quan hệ sau những căng thẳng về thương mại và công nghệ. Hai bên tiếp tục xử lý các cam kết đạt được hồi tháng 5, trong đó có việc Trung Quốc tăng mua nông sản Mỹ và mua máy bay Boeing. Thuế quan, đất hiếm và chuỗi cung ứng cũng là những nội dung được quan tâm. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số cam kết vẫn chưa đồng đều.

AI cũng được đưa vào chương trình nghị sự. Theo Reuters, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại về AI, trong đó có kênh trao đổi về các sự cố liên quan an toàn AI có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Hai nước vẫn còn những khác biệt về công nghệ, kiểm soát xuất khẩu và một số vấn đề an ninh, song các cuộc đàm phán gần đây cho thấy hai bên tiếp tục duy trì đối thoại.

Chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình vì vậy được kỳ vọng sẽ tập trung vào việc tiếp tục thực hiện các cam kết đã đạt được, xử lý những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ kinh tế và duy trì đối thoại giữa hai nước.