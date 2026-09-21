Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Mỹ từ ngày 23 đến 25-9. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến trao đổi với Tổng thống Donald Trump về quan hệ Trung - Mỹ, cùng các vấn đề liên quan đến hòa bình và phát triển thế giới. Việc hai nhà lãnh đạo Trung - Mỹ tiến hành các chuyến thăm lẫn nhau trong vòng 6 tháng có ý nghĩa lịch sử và mang tính dấu mốc.

Trung Quốc mong muốn tăng cường đối thoại và hợp tác với Mỹ, đồng thời tháo gỡ phù hợp những vấn đề giữa hai bên nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác về các vấn đề quốc tế.

Lần gần nhất hai nhà lãnh đạo gặp trực tiếp là ngày 14-5 tại Bắc Kinh, khi Tổng thống Donald Trump thăm cấp nhà nước Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình.