Ông Donald Trump dự kiến ​​sẽ tham dự tiệc chiêu đãi của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tối nay cùng lãnh đạo các nước, sau đó là các cuộc họp quan trọng của diễn đàn vào ngày mai.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết ông ra sân bay đón ông Trump để đáp lại sau khi ông Trump ra sân bay đón tiếp ông Tập khi ông đến căn cứ Liên hợp Andrews ở bang Maryland (Mỹ) hồi tháng 9/2026.

Hội nghị thượng đỉnh tại trung tâm công nghệ cao Thâm Quyến tuần này là thời điểm thích hợp để thể hiện tầm nhìn về sự trỗi dậy không ngừng của Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra sân bay đón Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters

Ông Tập sẽ đón tiếp các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế khu vực thường niên, nơi ông sẽ có cuộc gặp bên lề với Tổng thống Mỹ Donald Trump và tổ chức cuộc gặp ba bên với ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là cuộc gặp ba bên đầu tiên giữa các cường quốc có vũ khí hạt nhân.

Việc Bắc Kinh chọn Thâm Quyến để đăng cai hội nghị APEC năm nay là một hành động mang tính biểu tượng vì thành phố này đại diện cho sự chuyển đổi nhanh chóng của Trung Quốc thành một cường quốc công nghệ cao và khả năng phục hồi của nước này trước các xung đột thương mại và công nghệ với Mỹ.

Là một đô thị rộng lớn với 18 triệu dân, Thâm Quyến là quê hương của những 'gã khổng lồ' công nghệ Trung Quốc: nhà sản xuất phần cứng Huawei, nhà sản xuất máy bay không người lái DJI và hãng sản xuất xe điện BYD. Tất cả các công ty này vẫn phát triển mạnh bất chấp lệnh cấm nhập khẩu hoặc bị Mỹ đưa vào 'danh sách đen'.

Ngày nay các sản phẩm công nghệ cao của thành phố này đã giúp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc, góp phần quan trọng giúp nước này đạt thặng dư thương mại kỷ lục 1 nghìn tỷ USD trong năm nay.