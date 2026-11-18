Màn hình lớn tại trung tâm báo chí phát hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC 2026, diễn ra ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ngày 18/11. Ảnh: Reuters.

Sáng 18/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu chính tại lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC 2026 (CEO Summit), diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, kêu gọi các nền kinh tế thành viên dỡ bỏ rào cản đối với thương mại và đầu tư, theo CNBC.

“Trung Quốc sẽ không chỉ cắt giảm thuế quan và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, mà còn tiến xa hơn nữa”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu.

Ông Tập cho biết Bắc Kinh sẽ tiến hành cải cách các quy định và cơ chế quản lý nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp nước ngoài được tiếp cận đầy đủ các lĩnh vực sản xuất tại nước này.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh ông Tập dự kiến tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC và Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh CEO APEC 2026 ngày 18/11. Ảnh: Reuters.

Hơn 2.000 đại biểu tham dự

Theo Tân Hoa Xã, Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC 2026 khai mạc ngày 17/11 tại Thâm Quyến, với chủ đề “Cùng thịnh vượng, cùng kiến tạo tương lai”. Diễn đàn kéo dài hai ngày, thu hút hơn 2.000 đại biểu, trở thành một trong những sự kiện đáng chú ý của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2026.

Đáng chú ý, CEO Summit có sự tham gia của đại diện 115 doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune Global 500 - bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất thế giới xét theo doanh thu. Ngoài ra, sự kiện còn quy tụ lãnh đạo một số tổ chức quốc tế và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp đến từ Nga, Mỹ cùng nhiều nền kinh tế khác.

Trong số các doanh nghiệp đến từ những nền kinh tế ngoài Trung Quốc, các công ty Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất, gần 20% tổng số doanh nghiệp tham dự.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng lãnh đạo các nền kinh tế tham dự chụp ảnh chung tại Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, ngày 18/11. Ảnh: Reuters.

Đặt trọng tâm vào AI và tăng trưởng khu vực

Hội nghị năm nay cũng được kỳ vọng đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử 30 năm của sự kiện. Lần đầu tiên, Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC dự kiến thông qua một văn kiện kết quả chính thức dưới hình thức sáng kiến, mang tên “Sáng kiến Thâm Quyến”.

Chương trình nghị sự tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với cộng đồng doanh nghiệp, từ xây dựng hệ sinh thái đổi mới AI cởi mở, phát triển hạ tầng số đến thúc đẩy các mô hình tăng trưởng bền vững và hiện thực hóa Khu vực Thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP).

Bên cạnh đó, tiềm năng phát triển của Khu vực Vịnh Lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau và quá trình chuyển đổi kép, hướng tới nền kinh tế số hóa và xanh hóa, cũng là những chủ đề trọng tâm được đưa ra thảo luận.

Ông Antonio Basilio, Giám đốc Ban Thư ký Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC), nhận định ba ưu tiên mà Trung Quốc đề xuất trong năm chủ nhà, gồm mở cửa, đổi mới sáng tạo và hợp tác, đáp ứng những mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp.

Ông kỳ vọng các cuộc đối thoại tại hội nghị sẽ góp phần tạo dựng môi trường thương mại và đầu tư thuận lợi hơn, với những quy tắc minh bạch, nhất quán và có thể dự đoán, qua đó giúp doanh nghiệp yên tâm mở rộng hoạt động.

Lãnh đạo các tập đoàn BYD, ZTE, Mizuho cùng đại diện cộng đồng doanh nghiệp quốc tế và khách mời tại Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC ở Thâm Quyến (Trung Quốc), ngày 17/11. Ảnh: Reuters.

Được tổ chức thường niên từ năm 1996, Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC là diễn đàn đối thoại cấp cao giữa lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo nền kinh tế thành viên. Đây cũng là một trong những hoạt động trọng điểm của Tuần lễ Cấp cao APEC 2026, trước khi sự kiện khép lại với Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33, diễn ra trong hai ngày 18-19/11.

Với chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng phát triển thịnh vượng”, APEC 2026 tập trung vào ba ưu tiên: mở cửa, đổi mới sáng tạo và hợp tác. Các nền kinh tế thành viên dự kiến thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, kết nối khu vực, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Ban Thư ký APEC, kinh tế khu vực được dự báo tăng trưởng 3,4% trong năm 2026, cao hơn mức 3,2% của năm trước, song lạm phát cũng có thể tăng từ 2,4% lên 3,2%.