Phát biểu tại Hội nghị CEO APEC 2026 ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, ngày 18/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương cần lựa chọn hợp tác thay vì đối đầu, mở cửa thay vì khép kín để duy trì động lực tăng trưởng.

Theo ông Tập, thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc, trong khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu thiếu động lực, chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ ngày càng lan rộng. Dù vậy, thương mại toàn cầu vẫn tăng trưởng và các công nghệ mới nổi tiếp tục phát triển nhanh chóng, tạo ra những thay đổi đáng kể đối với nền kinh tế thế giới.

Đặt vấn đề về hướng đi của khu vực trong bối cảnh này, ông Tập cho rằng các nền kinh tế cần cân nhắc giữa mở cửa và đóng cửa, hợp tác và đối đầu, cũng như khả năng thích ứng với những thay đổi của thời đại.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh APEC, được thành lập trong làn sóng toàn cầu hóa kinh tế, có vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai khu vực. Trung Quốc, với tư cách nước chủ nhà APEC lần thứ ba, sẵn sàng phối hợp với các thành viên để xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương và thúc đẩy thịnh vượng chung.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khai mạc Hội nghị CEO Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2026 ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 18/11. Ảnh: Tân Hoa Xã

4 ưu tiên để duy trì động lực tăng trưởng

Để đạt mục tiêu này, ông Tập đưa ra 4 định hướng hợp tác, trong đó trước hết là duy trì hòa bình và ổn định. Theo Chủ tịch Trung Quốc, an ninh và ổn định là điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế. Ông kêu gọi các nền kinh tế giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, tham vấn và tăng cường đoàn kết trước những thách thức chung.

Định hướng thứ hai là thúc đẩy mở cửa và hợp tác thương mại. Ông Tập kêu gọi bảo vệ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, lấy Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) làm trung tâm, đồng thời duy trì dòng chảy thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy Khu vực Thương mại Tự do châu Á - Thái Bình Dương, tăng cường kết nối kinh tế và mở rộng hợp tác trong thương mại điện tử xuyên biên giới, chuyển đổi số thương mại và hải quan thông minh.

Định hướng thứ ba tập trung vào đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học và công nghệ. Ông Tập cho rằng các nền kinh tế cần tăng cường hợp tác để biến những tiến bộ công nghệ thành động lực tăng trưởng, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển carbon thấp.

Cuối cùng, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi mở rộng các hình thức hợp tác cùng có lợi, chú trọng thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nền kinh tế. Ông đề xuất tăng cường hợp tác với các nền kinh tế đang phát triển trong những lĩnh vực như giao thông, y tế công cộng, năng lượng và an ninh lương thực, nhằm bảo đảm thành quả tăng trưởng được chia sẻ rộng rãi hơn.

Trung Quốc quảng bá cơ hội đầu tư và kinh doanh

Bên cạnh định hướng hợp tác khu vực, ông Tập dành phần đáng kể bài phát biểu để giới thiệu triển vọng kinh tế Trung Quốc và kêu gọi doanh nghiệp quốc tế tham gia vào quá trình phát triển của nước này.

Theo ông, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,6% trong 9 tháng đầu năm 2026, với động lực đến từ đổi mới sáng tạo, phát triển chất lượng cao và chuyển đổi xanh. Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, bắt đầu trong năm nay, được ông mô tả là cơ hội hợp tác mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.

Ông Tập cho biết Trung Quốc sẽ cung cấp ba lợi thế chính cho các nhà đầu tư quốc tế, gồm thị trường tiêu dùng quy mô lớn, môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và cơ hội hợp tác cùng có lợi.

Trung Quốc hiện là thị trường tiêu dùng lớn thứ hai thế giới. Theo ông Tập, những lĩnh vực như xe năng lượng mới, nhà thông minh, kinh tế dành cho người cao tuổi và du lịch băng tuyết đang mở ra dư địa kinh doanh cho doanh nghiệp nước ngoài.

Chủ tịch Trung Quốc cũng đề cập kế hoạch tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao, tổ chức các hoạt động xúc tiến nhằm đưa sản phẩm quốc tế tiếp cận thị trường trong nước.

Đáng chú ý, ông cam kết Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa thị trường, không chỉ thông qua cắt giảm thuế quan mà còn cải cách các quy định, luật lệ và tiêu chuẩn trong những lĩnh vực còn nhiều thách thức. Bắc Kinh cũng sẽ từng bước mở cửa lĩnh vực dịch vụ, tạo môi trường ổn định và dễ dự đoán hơn cho doanh nghiệp nước ngoài.

Kết thúc bài phát biểu, ông Tập kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp khu vực tiếp tục tham gia vào quá trình cải cách, mở cửa và hiện đại hóa Trung Quốc, đồng thời cùng các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vượt qua thách thức bằng hợp tác và đổi mới sáng tạo.