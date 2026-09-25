Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu đề xuất về AI trong chuyến thăm lịch sử tới Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 24/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 24/9, theo Tân Hoa xã sáng 25/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Mỹ đều là những nước lớn về trí tuệ nhân tạo (AI), hai bên có cạnh tranh, nhưng càng có thể hợp tác, cần phát huy thế mạnh của mỗi bên thay vì đề phòng lẫn nhau.

Theo Chủ tịch Trung Quốc, hai bên có thể tiếp tục tiến hành đối thoại về trí tuệ nhân tạo, trao đổi về những rủi ro và lợi ích của công nghệ này, cùng ngăn ngừa việc trí tuệ nhân tạo bị lạm dụng hoặc sử dụng vào mục đích xấu.

Hai bên cũng cần duy trì sự kiểm soát của con người đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo, kiên trì nguyên tắc lấy con người làm trung tâm, hướng tới những điều tích cực và tốt đẹp, để trí tuệ nhân tạo phục vụ sự tiến bộ của nhân loại.

Trong phát biểu của mình, Tập Cận Bình còn chỉ rõ việc nguyên thủ Trung Quốc và Mỹ thực hiện các chuyến thăm viếng lẫn nhau trong vòng chưa đầy nửa năm là điều chưa từng có trong lịch sử quan hệ Trung - Mỹ.

Chủ tịch Trung Quốc nói: “Tôi và Tổng thống Trump luôn duy trì liên lạc thông qua nhiều hình thức khác nhau, cùng định hướng và chèo lái con thuyền lớn quan hệ Trung - Mỹ” và cho biết thêm rằng vào tháng 5 năm nay, “tôi và Tổng thống Trump đã nhất trí quyết định xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ”.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Định vị mới này phản ánh thực tế của quan hệ Trung - Mỹ, đồng thời thể hiện kỳ vọng đối với tương lai, là một bước quan trọng hướng tới việc tìm ra con đường đúng đắn để hai nước chung sống với nhau”.

Theo nguyên thủ Trung Quốc, hai bên cần biến tầm nhìn này thành hành động, nỗ lực theo hướng lấy hợp tác làm chủ đạo, cạnh tranh có mức độ, bất đồng có thể kiểm soát và hòa bình có thể kỳ vọng, qua đó tìm ra con đường đúng đắn để hai nước lớn chung sống với nhau.

Ông Tập Cận Bình cho rằng: “Trung Quốc và Mỹ cần và hoàn toàn có thể cùng có lợi, cùng thắng trong hợp tác thực chất, cùng giúp nhau thành công trong cạnh tranh lành mạnh, xử lý thỏa đáng bất đồng trong khi tìm kiếm điểm chung và gác lại khác biệt, xây dựng hòa bình thông qua tích lũy lòng tin, để quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng Trung - Mỹ mang lại lợi ích tốt hơn cho nhân dân hai nước và nhân dân các nước trên thế giới”.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Các đoàn kinh tế - thương mại hai bên đã tiến hành vòng tham vấn mới và đạt được một thỏa thuận chung mới, đây là tin tốt đối với giới công nghiệp hai nước, người dân hai nước cũng như nền kinh tế toàn cầu”.

Ông Tập Cận Bình cho rằng: “Hợp tác là con đường hai chiều. Sự ổn định của quan hệ kinh tế - thương mại Trung - Mỹ vừa cần kéo dài danh sách hợp tác, vừa cần thu hẹp danh sách các vấn đề. Chỉ cần duy trì tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi thì có thể tìm ra con đường giải quyết vấn đề. Hy vọng hai bên cùng hướng về nhau, kiên trì định hướng cùng có lợi, cùng thắng, thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại Trung - Mỹ tiếp tục phát triển ổn định và theo chiều hướng tích cực”.

· Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 2, trái) và phu nhân Bành Lệ Viên chụp ảnh chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, phải) và phu nhân Melania Trump trong lễ đón tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 24/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ lần này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một chuyến thăm tuyệt vời. Mỹ và Trung Quốc đều là những nước lớn trong khi ông và Chủ tịch Trung Quốc là những người bạn tốt và duy trì trao đổi sâu sắc, chặt chẽ.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Dưới sự lãnh đạo của chúng tôi, quan hệ Mỹ - Trung nhất định có thể được xử lý tốt. Các đoàn kinh tế - thương mại hai nước đã đạt được những kết quả mới trong vòng tham vấn mới, hai bên cần tiếp tục đối thoại để đạt được một thỏa thuận tốt hơn. Trí tuệ nhân tạo liên quan đến tương lai của nhân loại, Mỹ và Trung Quốc cần duy trì đối thoại về vấn đề này và tăng cường hợp tác”.

Nguyên thủ hai nước cũng trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực, xác nhận sẽ hỗ trợ lẫn nhau tổ chức thành công Hội nghị không chính thức các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương và Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới trong năm 2026.