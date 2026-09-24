Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Căn cứ Không quân liên hợp Andrews. Ảnh: THX

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện được Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phu nhân Melania Trump nồng nhiệt chào đón ngay chân cầu thang máy bay. Lễ đón cũng bao gồm nghi thức bắn đại bác chào mừng và cử hành quốc ca hai nước.

Theo hãng tin THX, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tìm cách xây dựng "quan hệ Trung - Mỹ ổn định chiến lược mang tính xây dựng". Bắc Kinh cho rằng việc Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump thăm lẫn nhau trong vòng 6 tháng là một dấu mốc quan trọng, đồng thời kỳ vọng chuyến thăm giúp tăng cường đối thoại, hợp tác, quản lý bất đồng và tạo thêm sự ổn định, khả năng dự báo cho quan hệ song phương.

China Daily ngày 23-9 dẫn ý kiến một số nhà quan sát cho rằng việc lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới duy trì tiếp xúc cấp cao có thể củng cố niềm tin vào sự ổn định của quan hệ song phương, trong bối cảnh môi trường quốc tế nhiều biến động.

Tổng thống Donald Trump đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại Căn cứ Không quân liên hợp Andrews. Ảnh: THX

Theo CBS News, việc Tổng thống Donald Trump đích thân ra tận căn cứ Andrews đón Chủ tịch Tập Cận Bình được truyền thông Mỹ đánh giá là một động thái ngoại giao hiếm thấy. Thông thường, Tổng thống Mỹ đón các nhà lãnh đạo nước ngoài tại Nhà Trắng.

Sau lễ đón ngắn tại Andrews, hai bên dự kiến tiếp tục chương trình cấp nhà nước tại Nhà Trắng ngày 24-9, trong đó có lễ đón chính thức với gần 500 quân nhân thuộc các lực lượng vũ trang Mỹ, duyệt đội danh dự, quốc ca hai nước và tiệc chiêu đãi cấp nhà nước.