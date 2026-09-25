Chủ tịch Trung Quốc nói về 'thời điểm lịch sử khác của quan hệ Trung - Mỹ'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 2, trái) và phu nhân Bành Lệ Viên (trái) chụp ảnh chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, phải) và phu nhân Melania Trump trong lễ đón tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 24/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhấn mạnh sự cải thiện trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc tại quốc yến được tổ chức để chào mừng người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Trump nói: “Với tư cách là lãnh đạo hai nước, Chủ tịch Tập và tôi đều hiểu rằng chúng tôi đại diện cho những hệ thống khác nhau, nhưng mối quan hệ giữa nhân dân hai nước vẫn bền chặt, và quan hệ giữa chúng ta chưa bao giờ tốt đẹp hơn lúc này”.

Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra những phát biểu nêu trên như một sự thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước, bất chấp những khác biệt lâu nay giữa Washington và Bắc Kinh.

Trong quốc yến, Tổng thống Trump cũng trao tặng Chủ tịch Trung Quốc một món quà do một nghệ sĩ Mỹ thực hiện.

Ông nói: “Với tinh thần hữu nghị đó, tôi rất vinh dự được trao tặng Chủ tịch Tập một món quà do một nghệ sĩ Mỹ xuất chúng, một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất thế giới, thực hiện và được thiết kế với sự tham gia trực tiếp của Melania và tôi”.

Trong bài phát biểu ngay sau đó, ông Tập cho biết hai nhà lãnh đạo đã tiến hành “những cuộc trao đổi chân thành và sâu sắc” và đạt được nhận thức chung về một số vấn đề.

Chủ tịch Trung Quốc cho rằng: “Điều này đã bổ sung nội hàm mới cho quan hệ Trung - Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược, đồng thời tạo ra sự định hướng chiến lược mới cho quan hệ Trung - Mỹ”.

Ông Tập mô tả việc nguyên thủ hai nước trao đổi các chuyến thăm cấp nhà nước trong vòng chưa đầy sáu tháng là sự kiện mang tính lịch sử trong quan hệ song phương.

Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố: “Hôm nay, chúng ta đã đi đến một thời điểm lịch sử khác của quan hệ Trung - Mỹ. Tổng thống Trump đã cam kết làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại và dẫn dắt người dân Mỹ đạt được những bước tiến quan trọng. Trung Quốc cam kết thực hiện công cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc, và tiến trình hiện đại hóa Trung Quốc không ngừng đạt được những bước tiến mới”.

Theo ông Tập, “hai mục tiêu này đều rất tham vọng và chắc chắn có thể thúc đẩy lẫn nhau. Trung Quốc và Mỹ phải hành động với tư cách là những nước lớn có trách nhiệm, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân hai nước, bắt kịp xu thế của thời đại và tìm kiếm một cách tiếp cận mới để các nước lớn chung sống với nhau”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 2, phải) và phu nhân Bành Lệ Viên (trái) chụp ảnh chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và phu nhân Melania Trump trong lễ đón tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 24/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong một bài bình luận về chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc, Tân Hoa xã cho rằng lợi ích của Trung Quốc và Mỹ gắn bó sâu sắc với nhau và hai nước còn rất nhiều dư địa để hợp tác. Đồng thời, việc thực hiện công cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại có thể song hành với nhau.

Trung Quốc và Mỹ cần và hoàn toàn có thể đạt được lợi ích chung và kết quả cùng thắng thông qua hợp tác thực chất, giúp nhau thành công thông qua cạnh tranh lành mạnh, xử lý thỏa đáng những bất đồng bằng cách tìm kiếm điểm chung trong khi tôn trọng khác biệt, đồng thời xây dựng hòa bình bằng cách củng cố lòng tin lẫn nhau.

Hợp tác kinh tế và thương mại từ lâu được coi là “hòn đá tảng” giúp ổn định quan hệ song phương. Một mối quan hệ kinh tế và thương mại Trung - Mỹ ổn định đòi hỏi vừa phải mở rộng danh sách hợp tác, vừa phải rút ngắn danh sách các vấn đề.

Các đoàn kinh tế và thương mại của hai nước gần đây đã tiến hành một vòng tham vấn mới và đạt được thỏa thuận chung, đây là tin tốt đối với các ngành công nghiệp và người dân hai nước, cũng như đối với nền kinh tế toàn cầu.

Cách tiếp cận tương tự cũng có thể được áp dụng đối với những lĩnh vực mới nổi sẽ định hình tương lai của nhân loại. Cả Trung Quốc và Mỹ đều là những quốc gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI). Mặc dù hai nước cạnh tranh trong lĩnh vực AI, nhưng họ càng có nhiều lý do để hợp tác. Hai bên nên phát huy thế mạnh riêng của mỗi nước trong lĩnh vực AI thay vì đề phòng lẫn nhau.

Hai bên có thể tiếp tục tiến hành đối thoại về AI, trao đổi quan điểm về những rủi ro và lợi ích của công nghệ này, đồng thời cùng nhau ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích và lạm dụng AI. Hai nước cũng cần duy trì sự kiểm soát của con người đối với các công nghệ AI và bảo đảm AI phục vụ sự tiến bộ của nhân loại.

Ngày nay, quan hệ Trung - Mỹ một lần nữa đứng trước một điểm khởi đầu lịch sử mới. Xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược giữa hai nước lớn không phải là một giải pháp tình thế, cũng không thể đạt được chỉ sau một sớm một chiều. Hai bên cần kiên trì nỗ lực để thực hiện những nhận thức chung đã đạt được và cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.