Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh liên kết và hợp tác châu Á - Thái Bình Dương

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, bài viết nhấn mạnh các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương có lợi ích đan xen, vận mệnh gắn bó chặt chẽ, cùng thịnh vượng và cùng chịu tác động khi gặp khó khăn. Sự ra đời và phát triển của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) phù hợp với xu thế lịch sử về mở cửa và hội nhập, đáp ứng khát vọng phát triển của khu vực cũng như nhu cầu chung của các quốc gia trong việc phối hợp ứng phó với thách thức, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và thịnh vượng của khu vực.

Ông Tập Cận Bình nhận định châu Á - Thái Bình Dương hiện là khu vực kinh tế có sức sống tăng trưởng và tiềm năng phát triển hàng đầu thế giới, đồng thời là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Do đó, các nền kinh tế trong khu vực cần duy trì đà phát triển mạnh mẽ, hướng tới tương lai thịnh vượng chung, cùng xây dựng cộng đồng mở cửa và bao trùm, tăng trưởng đổi mới, kết nối liên thông và hợp tác cùng có lợi.

Bài viết cho rằng châu Á - Thái Bình Dương cần tiếp tục giữ vai trò đầu tàu thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế. APEC với mục tiêu thúc đẩy tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại, đầu tư, hỗ trợ tăng trưởng và thịnh vượng kinh tế cần trở lại với tôn chỉ ban đầu khi thành lập, tăng cường hợp tác khu vực năng động và có khả năng chống chịu tốt hơn, qua đó đóng góp nổi bật cho thế giới.

Theo đó, các nền kinh tế APEC cần đi đầu trong việc duy trì hòa bình, ổn định, kiên trì quan niệm an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững, giải quyết bất đồng và tranh chấp thông qua đối thoại, tham vấn; bảo vệ hệ thống thương mại đa phương lấy Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) làm trung tâm và dựa trên luật lệ, thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực và xây dựng Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, bài viết nhấn mạnh yêu cầu kiên trì hợp tác cùng có lợi, phát huy lợi thế về tính đa dạng của các nền kinh tế trong khu vực để mở rộng lợi ích hợp tác, hình thành cục diện các bên cùng hỗ trợ và phát triển. APEC cũng cần đi đầu trong thúc đẩy phát triển bao trùm, thực hiện đầy đủ Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển, cải thiện phúc lợi và nâng cao đời sống người dân.

Về vai trò của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình khẳng định, dù phát triển đến trình độ nào, Trung Quốc vẫn sẽ gắn bó, xây dựng và đóng góp cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trung Quốc kiên định con đường phát triển hòa bình, theo đuổi chiến lược mở cửa cùng có lợi, vừa thúc đẩy phát triển trong nước, vừa tích cực tạo động lực cho các quốc gia trong khu vực cùng phát triển, mang lại nhiều cơ hội hơn cho người dân.

Bài viết nhấn mạnh xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương là con đường tất yếu để hiện thực hóa mục tiêu phát triển và thịnh vượng lâu dài của khu vực, đồng thời là nguyện vọng chung của các bên. Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với các bên thúc đẩy xây dựng cộng đồng này, tăng trưởng và thịnh vượng khu vực; chú trọng triển khai hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực như Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương, kết nối liên thông, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI), tạo thêm động lực cho phát triển và mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân khu vực.