Chiều 18-11, tại Hà Nội, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an phối hợp với Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam và Học viện Ngoại giao tổ chức Tọa đàm khoa học: Bảo đảm an ninh quốc gia trên các không gian chiến lược mới, lĩnh vực mới, theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 28-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia.