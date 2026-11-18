Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi hợp tác kinh tế tại APEC 2026
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây khẳng định Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 giai đoạn 2026-2030 về phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc sẽ mang lại hàng loạt cơ hội tăng trưởng mới cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương và toàn thế giới, đồng thời coi đây là lời mời gọi hợp tác gửi tới cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chu-tich-trung-quoc-keu-goi-hop-tac-kinh-te-tai-apec-2026-246261118220518444.htm