Chủ tịch Trung Quốc chỉ đạo khẩn về vụ động đất tại Tây Tạng

Một trận động đất mạnh 7 độ đã xảy ra vào khoảng 22h33 ngày 22/10 tại huyện Baqen, thành phố Nagqu, thuộc khu tự trị Tây Tạng, miền tây nam Trung Quốc, theo Xinhua.

Tính đến sáng 23/10, chính quyền địa phương cho biết trận động đất đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 76 người bị thương. Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), đây là trận động đất mạnh nhất tại khu vực trong 5 năm qua và mạnh nhất tại Trung Quốc kể từ tháng 1/2024.

Đội cứu hộ kiểm tra một ngôi làng bị ảnh hưởng bởi động đất ở huyện Baqen, thành phố Nagqu, khu tự trị Tây Tạng, rạng sáng 23/10. Ảnh: Xinhua

Ngay sau trận động đất, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo triển khai toàn diện công tác tìm kiếm, cứu hộ những người mất tích và nhanh chóng điều trị cho những người bị thương.

Ông nhấn mạnh các cơ quan chức năng cần nỗ lực hết sức để giảm thiểu thương vong. Lưu ý khu vực xảy ra động đất nằm ở độ cao lớn và có nhiệt độ thấp, nhà lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu theo dõi chặt chẽ hoạt động địa chấn và điều kiện thời tiết nhằm ngăn ngừa các thảm họa thứ cấp.

Ông Tập cũng yêu cầu bố trí nơi ở phù hợp cho người dân bị ảnh hưởng, nhanh chóng sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại, đồng thời bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Trong khi đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường kêu gọi các cơ quan triển khai hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó thiên tai. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cùng các cơ quan chức năng tại Tây Tạng đã huy động nguồn lực phục vụ hoạt động cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp cũng hướng dẫn lực lượng chức năng Tây Tạng sử dụng thiết bị bay không người lái để khảo sát hiện trường và đánh giá thiệt hại.

Reuters dẫn dữ liệu của Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC), tâm chấn nằm tại khu vực miền núi cao, thưa dân thuộc thành phố Nagqu, phía bắc Tây Tạng, ở độ sâu 10 km. Độ cao trung bình trong phạm vi 5 km quanh tâm chấn vào khoảng 4.864 m. CENC cho biết trận động đất được cảm nhận rõ rệt tại khu vực địa phương. Tâm chấn cách Lhasa, thủ phủ Tây Tạng, khoảng 400 km.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, một số ngôi nhà tại các ngôi làng gần tâm chấn xuất hiện vết nứt. Các video do truyền thông địa phương công bố cho thấy người dân rời khỏi nhà, tìm nơi trú ẩn bên ngoài hoặc trong ô tô đỗ trên đường phố.

Sau trận động đất mạnh 7 độ Richter, một loạt dư chấn có độ lớn khoảng 3-4 độ Richter đã được ghi nhận tại các khu vực lân cận, theo dữ liệu của CENC.

Trung Quốc từng ghi nhận nhiều trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Tháng 1/2025, trận động đất xảy ra tại khu vực Tingri, gần núi Everest thuộc Tây Tạng, đã khiến ít nhất 126 người thiệt mạng. Trước đó, năm 2010, một trận động đất mạnh 7,1 độ tại tỉnh Thanh Hải, giáp Tây Tạng, đã làm ít nhất 2.698 người thiệt mạng và gần 300 người mất tích.