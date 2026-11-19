Các nhà lãnh đạo APEC chụp ảnh tập thể trước phiên họp chính sáng 19/11. (Ảnh: AP)

Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC đã diễn ra sáng 19/11 tại Thâm Quyến (Trung Quốc) với sự tham gia của các nguyên thủ và đại diện từ 21 nền kinh tế thành viên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - với vai trò lãnh đạo nước chủ nhà - đã mở đầu hội nghị bằng bài phát biểu khai mạc.

Trong đó, ông khẳng định: “Hợp tác mở là con đường chắc chắn dẫn đến sự phát triển và phục hưng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

“Chúng ta nên duy trì một khu vực mở, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế, đồng thời xây dựng một mô hình hợp tác mang tính mở cửa và hội nhập, thay vì loại trừ hay chia rẽ”, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu sáng 19/11. (Ảnh: AP)

"Các thành viên APEC giống như những hành khách trên cùng một con tàu. Để vượt qua những con sóng của Thái Bình Dương, chúng ta phải đoàn kết thành một khối và đùm bọc lẫn nhau. Chúng ta cần mở rộng các lợi ích chung, cùng nhau đối mặt với những khó khăn, thách thức, và từng bước xây dựng một ý thức cộng đồng chung".

“Trung Quốc ủng hộ, thúc đẩy và tiên phong trong hợp tác kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, đồng thời thông báo Trung Quốc sẽ đóng góp 20 triệu USD “nhằm hỗ trợ hợp tác thực chất trong khuôn khổ APEC”, và sẽ thành lập một trung tâm nghiên cứu chuyên về APEC tại Thâm Quyến.

Chủ tịch Trung Quốc cho rằng các thành viên cần “thúc đẩy sự liên kết giữa các hiệp định thương mại khu vực, tăng cường tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư cũng như quá trình chuyển đổi số, đồng thời giảm bớt các rào cản thương mại và đầu tư”.

Ông nói thêm rằng khu vực này cần thúc đẩy kết nối và đổi mới. Các lĩnh vực như năng lượng xanh, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số là những mảng cần tăng cường phối hợp và hợp tác.

Thông điệp về trí tuệ nhân tạo (AI)

Trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo APEC, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra quan điểm tích cực nhưng đầy thận trọng về trí tuệ nhân tạo, nhấn mạnh rằng công nghệ mới này đòi hỏi sự cẩn trọng.

“Chúng ta phải theo sát nó. Chúng ta phải cẩn thận. Nhưng chúng ta cũng cần trân trọng nó. Nó gần như hoàn toàn tốt, nhưng vẫn tồn tại một vài yếu tố tiêu cực. Và chúng ta cần hết sức thận trọng trong việc kiểm soát những yếu tố tiêu cực đó”, ông Trump nói.

Ông bày tỏ sự phản đối việc áp đặt các quy định đối với AI, lập luận rằng điều đó sẽ “kìm hãm” ngành công nghiệp này.

“Chúng ta không muốn làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến tiềm năng to lớn của công nghệ này”, ông Trump khẳng định. “Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại phiên họp sáng 19/11. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump cũng ca ngợi sức mạnh của nền kinh tế Mỹ và khẳng định rằng lạm phát đã được kiểm soát ở mức 2%.

Ông cho biết Mỹ đã là một cường quốc tại Thái Bình Dương từ hàng trăm năm nay, và sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng, ổn định, chủ quyền, thịnh vượng và hòa bình trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

‘Các đối tác có thể tin tưởng vào Mátxcơva’

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên họp sáng 19/11. (Ảnh: AP)

Trong thông điệp gửi tới các nhà lãnh đạo APEC, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga là một phần “không thể tách rời” của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng quan hệ đối tác mang tính xây dựng với các nền kinh tế APEC là định hướng chiến lược của Nga. Chúng tôi là một phần không thể tách rời của khu vực này và đóng góp đáng kể vào sự thịnh vượng kinh tế tại đây”, ông Putin nói, nhấn mạnh rằng các đối tác luôn có thể tin cậy vào Nga.

Cũng theo Reuters, trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin đã khuyến khích các đối tác trong khu vực sử dụng cơ sở hạ tầng logistics của Nga.