Chủ tịch Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phu nhân Melania Trump đã chào đón nồng nhiệt Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện ngay sân bay. Lễ đón cũng bao gồm nghi thức bắn đại bác chào mừng và cử hành quốc ca hai nước.

Chuyến thăm diễn ra sau khi ông Tập Cận Bình tiếp đón ông Trump tại Bắc Kinh vào tháng 5 vừa qua. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, việc lãnh đạo hai nước trao đổi các chuyến thăm trong vòng chưa đầy sáu tháng mang ý nghĩa lịch sử và là một cột mốc quan trọng trong quan hệ của hai nước.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo hai nước đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng cho đến ngày 10/1.

Thỏa thuận đình chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc là văn kiện đạt được sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc hồi tháng 10 năm 2025 sau khi hai bên áp đặt các mức thuế đáp trả lẫn nhau vượt quá mức 100%. Nếu không được gia hạn, văn kiện này sẽ hết hạn vào ngày 10/11 tới đây.

R.G