Chủ tịch Triều Tiên yêu cầu quân đội chuẩn bị đầy đủ cho xung đột, Mỹ lo ngại

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tham dự Hội nghị lần thứ ba các đại đội trưởng thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên ngày 27/10. (Nguồn: KCNA)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, trong buổi chụp ảnh với những người tham dự Hội nghị lần thứ ba các đại đội trưởng thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên, ông Kim Jong Un nhấn mạnh, các chỉ huy cần hoàn tất công tác chuẩn bị chiến đấu, đồng thời tạo chuyển biến căn bản trong huấn luyện cường độ cao để đưa các đơn vị vào trạng thái sẵn sàng tham chiến.

Nhà lãnh đạo cũng kêu gọi các chỉ huy thể hiện lòng trung thành với đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền và sự nghiệp cách mạng thông qua thành tích xây dựng các đại đội có năng lực chiến đấu cao, với tinh thần yêu nước, niềm tin cách mạng vững chắc và ý chí chiến đấu kiên cường.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng sau vụ nổ ngày 21/9 tại Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc, khiến ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng đứng sau vụ việc và đề nghị nối lại liên lạc quân sự nhằm giảm căng thẳng. Triều Tiên bác bỏ cáo buộc nhưng chưa phản hồi đề nghị đối thoại. Hai bên đã gửi văn bản lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trình bày quan điểm riêng về vụ việc.

Trong khi đó, theo trang tin Axios, cùng ngày, Trung tướng Joseph E. Hilbert, Tư lệnh Tập đoàn quân số 8 của quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, bày tỏ lo ngại về việc binh sĩ Triều Tiên tích lũy kinh nghiệm tác chiến hiện đại trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Phát biểu tại cuộc gặp báo giới gần đây ở Washington, ông Hilbert lưu ý binh sĩ Triều Tiên đang trở về nước sau khi tham gia môi trường tác chiến có sự hiện diện ngày càng phổ biến của các công nghệ quân sự tiên tiến. Trong đó, máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ và robot đang góp phần thay đổi phương thức tác chiến trên chiến trường.

Theo ông Hilbert, kinh nghiệm thực tế thu được từ cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể giúp Triều Tiên nâng cao năng lực quân sự, nhất là trong ứng dụng công nghệ vào hoạt động tác chiến. Trước đó, Tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc Xavier Brunson cũng bày tỏ quan ngại về những tiến bộ trong năng lực tác chiến của Triều Tiên.