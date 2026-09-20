Chủ tịch Triều Tiên thúc đẩy ứng dụng AI trong quân sự

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát hoạt động sản xuất vũ khí dẫn đường chiến thuật tại một nhà máy đạn dược, ngày 3/1/2026. Ảnh: KCNA/TTXVN

Theo kênh RT (Nga), nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra những chỉ đạo này trong chuyến thị sát một số cơ sở quốc phòng từ ngày 16-18/9, cùng với các quan chức cấp cao.

Hình ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố cho thấy ông Kim Jong-un đã đến thăm các cơ sở sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) và hệ thống pháo, bao gồm cả các hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) cỡ nòng 600 mm quy mô lớn. Hệ thống này có hình dáng tương tự như hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ sản xuất nhưng đã phát triển vượt xa MLRS thông thường, thực tế hoạt động như một bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh: "Lực lượng pháo binh của chúng ta cần sở hữu năng lực tấn công tập trung, có sức công phá lớn, quy mô rộng và linh hoạt nhất, đồng thời thực hiện đầy trách nhiệm hai nhiệm vụ: răn đe và tác chiến".

Ông Kim Jong-un cũng kêu gọi mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hệ thống vũ khí chiến đấu tấn công và phòng thủ, đồng thời cải thiện lớp giáp bảo vệ và tăng cường mức độ tự động hóa cho các loại pháo.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên còn chỉ đạo các nhà máy đẩy mạnh sản xuất và cải thiện điều kiện cũng như môi trường sản xuất. Ông đã bày tỏ hài lòng khi nhận thấy hầu hết các nhà máy đều đang đạt mục tiêu sản xuất nhằm hiện thực hóa những kế hoạch quy mô lớn do Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đề ra.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) thị sát một nhà máy sản xuất đạn dược ngày 19/9. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Vào tháng 8, KCNA đưa tin ông Kim Jong-un đã gặp đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu và quan chức tại các viện nghiên cứu quốc phòng lớn và trao tặng bằng khen vì những đóng góp của họ trong công cuộc phát triển và nâng cao hiệu suất của các hệ thống vũ khí chiến đấu mới.

Gọi đội ngũ nêu trên là “những người yêu nước và anh hùng vĩ đại nhất”, ông Kim Jong-un đánh giá cao những thành tựu khoa học-công nghệ quân sự đột phá gần đây là cuộc cách mạng vĩ đại đã mở ra triển vọng vững vàng cho mục tiêu cải thiện triệt để tính hiện đại của các hệ thống vũ khí chiến đấu phục vụ quân đội Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ kỳ vọng các nhà nghiên cứu khoa học Triều Tiên sẽ nâng cao sức mạnh của lực lượng tự vệ một cách áp đảo và mạnh mẽ hơn.

Trong một diễn biến đáng chú mới nhất, theo hãng thông tấn Yonhap ngày 20/9, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) vừa phát đi thông báo khẩn cấp cho biết Triều Tiên đã phóng thêm một vật thể bay chưa xác định ra vùng biển phía Đông.

Vụ phóng diễn ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Hàn Quốc ghi nhận một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan vào chiều cùng ngày. JCS cho biết tên lửa đã bay khoảng 450 km và các cơ quan chức năng đang tiến hành phân tích thêm để đánh giá thông số kỹ thuật chính xác cùng các chi tiết liên quan.