Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un kiểm tra cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân ngày 25/11. (Nguồn: KCNA)

Ngày 26/11, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, chuyến thăm diễn ra một ngày trước đó nhằm kiểm tra tiến độ thực hiện chiến lược hạt nhân được đề ra tại Đại hội lần thứ IX của đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng 2 năm nay.

Tại buổi kiểm tra, ông Kim Jong Un khẳng định, Triều Tiên đang “mở rộng một cách có hệ thống và ổn định năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân” nhằm củng cố và phát triển kho vũ khí hạt nhân. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong “nhiều lĩnh vực với các nhiệm vụ khác nhau”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên gọi đây là nhiệm vụ “quan trọng và cấp bách”, viện dẫn giá trị quân sự của loại vũ khí này trong chiến tranh hiện đại.

Ông Kim Jong Un cũng bày tỏ quan ngại về việc Mỹ thúc đẩy “phổ biến vũ khí hạt nhân” trong các đồng minh Đông Bắc Á thông qua cơ chế chia sẻ hạt nhân và sử dụng chung vũ khí hạt nhân, nhằm xây dựng một “hệ thống liên minh quân sự hạt nhân toàn cầu”. Theo ông, tình hình an ninh hiện nay càng cho thấy sự cần thiết phải tăng cường kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

KCNA dẫn lời nguyên thủ quốc gia Triều Tiên khẳng định, vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là “không thể đảo ngược”, đã được ghi trong Hiến pháp và không thể thay đổi bất chấp những tuyên bố từ bên ngoài.

Ông Kim Jong Un tuyên bố, Triều Tiên sẽ không “tìm kiếm sự công nhận hay chấp thuận của bất kỳ quốc gia nào khác” đối với vị thế hạt nhân của mình. Theo ông, điều quan trọng là năng lực “răn đe, kiểm soát và đáp trả các mối đe dọa hạt nhân trong kịch bản xấu nhất”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo mọi nỗ lực phủ nhận hoặc làm suy yếu “vị thế được quy định trong Hiến pháp” của nước này sẽ bị coi là “hành vi xâm phạm chủ quyền và can thiệp vào công việc nội bộ nghiêm trọng nhất”, thậm chí là “tuyên bố chiến tranh”.