Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi xây dựng lực lượng vũ trang mạnh nhất

Hội nghị lần thứ ba các chỉ huy đại đội thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên diễn ra tại Bình Nhưỡng trong hai ngày 22-23/10. (Nguồn: KCNA)

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), phát biểu tại Hội nghị lần thứ ba các chỉ huy đại đội thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên diễn ra tại Bình Nhưỡng trong hai ngày 22-23/10, ông Kim Jong Un nhấn mạnh, chủ trương xây dựng quân đội vững mạnh phải bắt đầu từ việc củng cố từng đại đội, đơn vị chiến đấu cơ bản của quân đội.

Ông cho rằng, việc nâng cao năng lực chiến đấu của các đại đội cần gắn với củng cố tư tưởng, đạo đức, trình độ quân sự và kỹ thuật, đồng thời xây dựng các đơn vị có khả năng thực hiện độc lập mọi nhiệm vụ chiến đấu.

Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, khi tất cả các đại đội được xây dựng thành những đơn vị tinh nhuệ, tư thế sẵn sàng chiến đấu của toàn quân sẽ được củng cố, tạo điều kiện thực hiện mục tiêu xây dựng quân đội hùng mạnh trong thời đại mới.

Chủ tịch Triều Tiên cũng nhấn mạnh vai trò của các chỉ huy đại đội trong việc quan tâm đến đời sống của quân nhân và xây dựng đơn vị thành mái nhà chung, đồng thời yêu cầu các chỉ huy nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức và năng lực chuyên môn, duy trì kỷ luật quân đội, cải thiện công tác quản lý đơn vị và điều kiện sinh hoạt của binh sĩ.

Ông Kim Jong Un khẳng định, mục tiêu trọng tâm của hội nghị là xây dựng những đại đội mạnh nhất, qua đó thúc đẩy cuộc cách mạng quân sự theo mô hình Triều Tiên. Ông bày tỏ tin tưởng các chỉ huy đại đội sẽ hoàn thành nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực chiến đấu của toàn quân.

Hội nghị lần này là cuộc họp toàn quân đầu tiên trong lĩnh vực quân sự kể từ sau Đại hội lần thứ IX của đảng Lao động Triều Tiên.