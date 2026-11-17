Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un thị sát khu du lịch gần biên giới Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Theo KCNA, trong hai ngày 15 và 16/11, ông Kim Jong Un đã thị sát công trình cải tạo sân bay Samjiyon, một tuyến đường sắt phục vụ du lịch và một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết.

Ông đánh giá cao các khách sạn, nhà nghỉ và khu nhà ở, gọi đây là những công trình hoàn hảo. Đồng thời, ông cũng chỉ đạo rằng việc mở rộng đường băng sân bay phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Một khu du lịch đang được xây dựng tại thành phố Samjiyon, nằm dưới chân núi Paekdu ở miền bắc Triều Tiên - nơi Chủ tịch Kim Jong Un đã đến thị sát. (Ảnh: Yonhap)

Ông Kim đã có chuyến thị sát kéo dài hai ngày để kiểm tra các dự án du lịch, bao gồm việc xây dựng một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, mở rộng tuyến đường leo núi dành cho du khách lên núi Paekdu và cải tạo sân bay Samjiyon. (Ảnh: Yonhap)

Các bức ảnh do KCNA công bố cho thấy ông Kim cùng con gái Ju Ae đi thăm các khách sạn và kiểm tra cơ sở vật chất gần một sườn đồi phủ đầy tuyết. Trong ảnh, Ju Ae mặc trang phục màu trắng và đang trượt tuyết xuống dốc.

Ông Kim cũng đã leo lên núi Paektu để kiểm tra một nhà ga cáp treo được xây dựng lại, cùng các công trình gần hồ Heaven, yêu cầu đảm bảo chất lượng cao nhất cho mọi hạng mục tại đây.

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đang được Triều Tiên xây dựng. (Ảnh: Yonhap)

Con gái của ông Kim Jong Un trổ tài trượt tuyết. (Ảnh: Yonhap)

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những đồn đoán về việc nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể thực hiện chuyến công du Trung Quốc, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/11 cho biết ông có thể gặp ông Kim tại Trung Quốc trong tuần này.

Hãng tin Interfax của Nga cũng dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov - cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể gặp ông Kim nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Thâm Quyến.

Trong một diễn biến khác, các hãng thông tấn Tass đưa tin ông Jo Yong Won - quan chức cấp cao đảng Lao động Triều Tiên - đã có cuộc gặp với Tổng thống Putin tại Mátxcơva.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 16/11 lưu ý rằng phái đoàn Triều Tiên đã thực hiện chuyến đi ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung - Nga dự kiến ​​diễn ra ngày 19/11 tại Trung Quốc. Phía Hàn Quốc cho biết sẽ theo dõi sát sao các diễn biến tiếp theo.