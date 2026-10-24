Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bất ngờ tới Trung Quốc qua cây cầu mới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong chuyến thăm Đại học Kim Il Sung nhân kỷ niệm 80 năm thành lập trường, ngày 30/9. (Nguồn: KCNA)

Theo nguồn tin, ông Kim Jong Un đã đi qua cầu sông Áp Lục mới, nối thành phố Sinuiju của Triều Tiên với Đan Đông.

Cây cầu dài 3.026m, có 4 làn xe, được hoàn thành năm 2014 với vốn đầu tư khoảng 310 triệu USD từ Trung Quốc, song phải đến tháng 10 năm nay mới chính thức được đưa vào sử dụng sau 12 năm trì hoãn.

Cây cầu mới này là loại cầu dây văng, nằm cách các cây cầu cũ nối trung tâm Đan Đông với Sinuiju khoảng 15 km về phía hạ lưu, hướng ra Hoàng Hải; gồm bốn làn xe này dài hơn 3km bắc qua sông, cùng với hệ thống đường dẫn kết nối tới các khu vực lân cận của hai nước.

Công trình được xây dựng nhằm giảm tải cho Cầu Hữu nghị Trung - Triều (Sino-Korean Friendship Bridge) đã khá cũ.

Cây cầu cũ này hiện vẫn đang phục vụ cả giao thông đường bộ và đường sắt, đồng thời là một trong những tuyến đường huyết mạch quan trọng nhất giữa Triều Tiên và Trung Quốc - đối tác thương mại hàng đầu của Bình Nhưỡng.

Việc mở cửa cây cầu được kỳ vọng thúc đẩy thương mại và hợp tác kinh tế giữa hai nước sau thời gian quan hệ gặp khó khăn và hoạt động giao thương bị gián đoạn do đại dịch Covid-19.

Chuyến thăm Trung Quốc gần nhất được biết đến của ông Kim Jong Un diễn ra vào tháng 9/2025, khi ông dự lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng tại Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Tập Cận Bình cũng đã thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên hồi tháng 6 năm nay.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách nối lại đối thoại với Triều Tiên, song giới chức Mỹ và Hàn Quốc nhận định khả năng hai nhà lãnh đạo gặp nhau trong năm nay đang giảm dần.

Dự kiến, ông Trump sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc, vào tháng tới.

(theo Yonhap)