Chủ tịch TPHCM thống nhất nghiên cứu metro số 2 kéo dài đến ranh tỉnh Tây Ninh

Theo Thông báo số 1057/TB-VP của Văn phòng UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TP đã thống nhất chủ trương kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Tham Lương - An Hạ) và tuyến số 2S (đoạn An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc) chạy dọc theo Quốc lộ 22 đến ranh tỉnh Tây Ninh. Đoạn tuyến kéo dài này có chiều dài ước tính khoảng 10km.

Trước đây, hai đoạn tuyến trên thuộc trục Tham Lương - An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc, nằm trong tuyến metro xuyên tâm nối từ khu vực phía Đông qua trung tâm Bến Thành về cửa ngõ phía Tây Bắc TPHCM.

Quốc lộ 22 kết nối TPHCM với Tây Ninh. Ảnh: Nguyễn Huế

Về phương án thiết kế không gian giao thông, tuyến metro được định hướng bố trí đi ở dải phân cách giữa quốc lộ 22, hai bên là các làn đường bộ chạy song song. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai dự án đường sắt, đường bộ và hạ tầng xung quanh phải phối hợp chặt chẽ ngay từ khâu nghiên cứu, thiết kế để tránh xung đột kỹ thuật và chồng lấn phạm vi đầu tư.

Dự án hiện đã có nhà đầu tư đề xuất tham gia là Công ty TNHH Viet Him Lam. Thành phố giao đơn vị này rà soát, hoàn thiện phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga, depot, tổng mức đầu tư, giải phóng mặt bằng cũng như phương án khai thác các khu vực phát triển đô thị theo mô hình TOD dọc tuyến. Đồng thời, Sở Tài chính được giao tham mưu phương án bố trí ngân sách cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Về tiến độ, nhà đầu tư cần hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 10/2026 để các cơ quan chuyên môn thẩm định, trình UBND TP xem xét trong tháng 11/2026. TPHCM đặt mục tiêu khởi công dự án trong quý 4/2026 và phấn đấu đưa vào vận hành trước năm 2030.

Theo quy hoạch mở rộng địa giới hành chính, mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM định hướng đạt tổng chiều dài hơn 1.000km. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu mở rộng mạng lưới metro lên khoảng 255km, vượt xa con số gần 20km đang vận hành của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Tính từ đầu năm đến nay, TPHCM đã khởi công và động thổ 3 dự án metro gồm: Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm và Bến Thành - Cần Giờ. Song song với việc nghiên cứu kéo dài metro số 2 kết nối Tây Ninh, TPHCM cũng đang tập trung ưu tiên triển khai các tuyến kết nối quan trọng khác như: tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, tuyến metro nối TP mới Bình Dương - Suối Tiên, Thủ Dầu Một - Tao Đàn và Tân Sơn Nhất - Phú Hữu.