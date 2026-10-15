Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được: TP sẽ thưởng xứng đáng, thưởng bằng công trình

Phát biểu khai mạc hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 sáng 15/10, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết GRDP 9 tháng của thành phố đạt 9,06%.

Theo ông Được, kinh tế TPHCM duy trì đà tăng trưởng khá trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn. Dù chưa đạt kế hoạch, mức tăng trưởng này vẫn cao nhất trong hơn 10 năm qua.

Hiện TPHCM đóng góp khoảng 23% GRDP và 30% tổng thu ngân sách cả nước. Trong 9 tháng, thành phố thu hút 17,8 tỷ USD vốn FDI, chiếm 30% cả nước. Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân đầu tư công lần đầu đạt 75,5%.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: Việt Dũng

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TPHCM thẳng thắn nhìn nhận kết quả đạt được chưa đáp ứng kỳ vọng. Để tăng trưởng 10,02% cả năm, thành phố phải đạt mức tăng 13,23% trong quý 4, đồng thời giải ngân 100% vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm.

“Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi nhưng công việc còn rất nhiều” - ông Được nói.

Lãnh đạo UBND TPHCM đề nghị các sở, ban ngành tập trung thảo luận 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, về thu ngân sách và khơi thông nguồn lực đất đai, TPHCM đặt mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng năm 2026, đến nay đạt 80% kế hoạch. Theo ông Được, nguồn thu thuế cơ bản có thể đạt dự toán trong khi thu từ đất cần nỗ lực hơn. Ông yêu cầu ngành tài nguyên và môi trường tập trung đẩy nhanh thu tiền sử dụng đất.

Thứ hai, về giải ngân đầu tư công và thu hút đầu tư tư nhân, giai đoạn 2026-2030, TPHCM cần huy động khoảng 3,3 triệu tỷ đồng, gồm 1,1 triệu tỷ đồng vốn ngân sách và 2,2 triệu tỷ đồng vốn tư nhân.

Trong 9 tháng, giải ngân đầu tư công đạt trên 70% nhưng tiến độ giải ngân vốn tư nhân còn khiêm tốn do vướng mắc pháp lý. Ông Được đề nghị doanh nghiệp và các sở, ngành hoàn tất hợp đồng trong tháng 10 để triển khai dự án, đồng thời khẳng định thành phố sẽ đồng hành, hỗ trợ và đẩy nhanh tiến độ các dự án đã ký kết.

Thứ ba, về tháo gỡ dự án, từ nay đến cuối năm phải xử lý 100% dự án tồn đọng, trong đó một số dự án phải hoàn thành, số còn lại ít nhất có phương án tháo gỡ. Mục tiêu là trên 50% dự án được đưa vào hoạt động, khai thác đất đai và kinh doanh.

Thứ tư, các tập đoàn, doanh nghiệp và chủ đầu tư dự án lớn cần tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, góp phần giúp thành phố đạt tăng trưởng từ 10,02% trở lên.

TPHCM đặt mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng năm 2026, đến nay đạt 80% kế hoạch. Ảnh: Nguyễn Huế

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu hội nghị phải trả lời được câu hỏi trọng tâm: Làm thế nào, giải pháp gì để thành phố đạt tăng trưởng từ 10,02% trở lên?

“Để đạt được nhiệm vụ như trên, chặng đường phía trước phải nói là rất nhiều chông gai. Nhưng với truyền thống năng động, vượt khó và tinh thần đoàn kết của thành phố, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ đạt được kết quả đề ra” - ông Được nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông cho biết TPHCM sẽ sơ kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trong giải ngân đầu tư công và phong trào thi đua, theo tinh thần “thưởng xứng đáng, khuyến khích học tập, thưởng bằng công trình”.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, GRDP 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 2,46 triệu tỷ đồng, tăng 9,06%, cao nhất khoảng 10 năm qua nhưng thấp hơn kịch bản 0,37 điểm phần trăm. Thu hút FDI đạt 17,8 tỷ USD, gấp 4,2 lần cùng kỳ. Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,12%, vượt kịch bản; công nghiệp, xây dựng tăng 9,18% và dịch vụ tăng 9,27%, đều chưa đạt mục tiêu. Có 5 nhóm ngành đạt hoặc vượt kịch bản, trong khi 9 nhóm chưa đạt. Để đạt tăng trưởng cả năm 10,02%, GRDP quý 4 phải tăng 13,23%. TPHCM yêu cầu đẩy nhanh các dự án trọng điểm, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời kích cầu tiêu dùng, thu hút khách du lịch, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường xuất khẩu.