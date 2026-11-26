UBND TPHCM vừa ban hành quyết định thành lập 4 tổ công tác chuyên trách nhằm tập trung chỉ đạo, điều phối, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc giải quyết những vấn đề tồn tại, cấp bách của thành phố theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo quyết định, Tổ công tác số 1 và số 2 do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh làm tổ trưởng, lần lượt phụ trách giải quyết ùn tắc giao thông và ngập nước, ngập lụt.

Tổ công tác số 1 có Giám đốc Sở Xây dựng làm tổ phó thường trực, lãnh đạo Công an thành phố làm tổ phó; Sở Xây dựng là cơ quan thường trực.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong trực tiếp chỉ đạo chung hoạt động của 4 tổ công tác. Ảnh: HĐND TPHCM

Tổ công tác số 2 có Giám đốc Sở Xây dựng làm tổ phó thường trực, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm tổ phó; Sở Xây dựng là cơ quan thường trực.

Tổ công tác số 3 do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh làm tổ trưởng, tập trung giải quyết ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng môi trường sống. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm tổ phó thường trực; Giám đốc Sở Xây dựng và lãnh đạo Công an thành phố làm tổ phó. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực.

Tổ công tác số 4 do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy làm tổ trưởng, phụ trách phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, xây dựng thành phố không ma túy. Lãnh đạo Công an thành phố làm tổ phó thường trực, Giám đốc Sở Y tế làm tổ phó; Công an thành phố là cơ quan thường trực.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong trực tiếp chỉ đạo chung hoạt động của 4 tổ công tác. Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phối hợp điều hòa, đôn đốc tiến độ thực hiện theo phân công.

Tập trung xử lý các điểm nghẽn đô thị

Các tổ công tác rà soát, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp xử lý từng vấn đề.

Về giao thông, thành phố tập trung xử lý các tuyến đường, nút giao thường xuyên ùn tắc bằng giải pháp tổ chức lại giao thông, phân luồng, điều chỉnh đèn tín hiệu, ứng dụng công nghệ và đẩy nhanh các công trình trọng điểm.

Đối với ngập nước, ưu tiên nạo vét, khơi thông cống, kênh rạch, cửa xả; xử lý các điểm nghẽn thoát nước, tình trạng lấn chiếm kênh rạch và tháo gỡ khó khăn cho các dự án chống ngập.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phụ trách giải quyết ùn tắc giao thông. Ảnh: Phước Sáng

Trong lĩnh vực môi trường, thành phố rà soát, xử lý các điểm ô nhiễm không khí, nguồn nước, chất thải và hành vi xả thải trái quy định; thúc đẩy giảm phát thải, phát triển giao thông xanh, không gian xanh.

Về phòng, chống ma túy, tập trung triệt phá các đường dây tội phạm, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, nâng cao hiệu quả cai nghiện và chuyển hóa địa bàn phức tạp thành địa bàn không ma túy.

Các tổ công tác hoạt động theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, thời gian và kết quả. Trong 15 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực, phải ban hành kế hoạch, xác định điểm nghẽn và phương án xử lý; trong 30 ngày hoàn thành danh mục nhiệm vụ tổng thể.

Lộ trình thực hiện chia theo các mốc 30, 60 và 90 ngày. Các tổ họp, báo cáo tiến độ hàng tháng; người đứng đầu cơ quan, địa phương chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao. Văn phòng UBND TPHCM theo dõi, tổng hợp, đôn đốc hoạt động của 4 tổ công tác.