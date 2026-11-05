Chủ tịch TPHCM: Không vội vã, bảo thủ khi xử lý những vấn đề mới phát sinh

Chiều nay, UBND TPHCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2026, đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, thời gian còn lại của năm 2026 chưa đầy 2 tháng nhưng khối lượng công việc rất lớn. Thành phố phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cả năm 10-10,2%, đồng thời bảo đảm chỉ tiêu thu ngân sách và hoàn thiện các văn bản triển khai Luật Phát triển đô thị.

“Đây là những nhiệm vụ cấp bách, khối lượng rất lớn, đòi hỏi thành phố phải tập trung thực hiện. Dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải hoàn thành các kế hoạch đề ra, vừa tạo tiền đề phát triển cho thành phố, vừa thực hiện trách nhiệm đối với Trung ương”, ông Được nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại hội nghị chiều 5/11. Ảnh: Việt Dũng

Chủ tịch TPHCM yêu cầu thành phố lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên nguồn lực và tập trung thực hiện, tránh dàn trải để bảo đảm hiệu quả.

“Nếu chúng ta đi dàn trải, thực hiện các nội dung không tập trung trọng điểm thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhiệm vụ nhiều mà không lựa chọn được những việc trọng tâm, trọng điểm thì rất khó đạt hiệu quả”, ông Được nói.

Tập trung giải ngân đầu tư công, khơi thông nguồn lực tư nhân

Về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị tập trung vào việc giải ngân đầu tư công và khơi thông nguồn lực đầu tư tư nhân, FDI.

Đối với đầu tư công, ông Được đánh giá tỷ lệ giải ngân của thành phố trong 9 tháng đầu năm nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu nâng tỷ lệ giải ngân lên 80-85%, thậm chí 88% vào cuối năm.

Tuy nhiên, ông lưu ý thành phố vẫn còn dư địa và nguồn lực đầu tư rất lớn cần được khai thác. Việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế thành phố.

Đối với đầu tư tư nhân và FDI, ông Được yêu cầu có giải pháp cụ thể để thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án, nhất là những dự án quy mô lớn, có tính chiến lược. Thành phố đã đặt mục tiêu giải ngân 40% đối với nguồn vốn FDI và 30% đối với đầu tư tư nhân.

Trong đó, khoảng 15 dự án lớn của các nhà đầu tư được lựa chọn để tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ. Lãnh đạo TPHCM giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

Bên cạnh đó, thành phố cần thúc đẩy các chương trình kích cầu, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, bán buôn, bán lẻ. Các giải pháp phải có trọng tâm, thiết thực và được đánh giá cụ thể về khả năng đóng góp vào tăng trưởng GRDP.

Đối với lĩnh vực y tế, Chủ tịch TPHCM yêu cầu ngành chức năng đẩy mạnh các giải pháp nâng tỷ lệ người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ, nhất là công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Theo ông, một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ khám sức khỏe chưa đạt kỳ vọng là người lao động khó bố trí thời gian nghỉ làm để thăm khám, trong khi một số doanh nghiệp chưa thực sự tạo điều kiện cho công nhân.

“Người dân đang tranh thủ từng giờ, từng phút để đi làm, không bỏ ngày giờ làm để thăm khám. Các đơn vị cũng cần tạo điều kiện cho công nhân đi khám sức khỏe”, ông Được nói.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VP UBND TPHCM

Từ thực tế này, Chủ tịch TPHCM đề nghị ngành y tế nghiên cứu tổ chức khám sức khỏe tập trung ngay tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, bố trí lực lượng y tế đến tận nơi thăm khám cho công nhân, vừa tạo thuận lợi cho người lao động, vừa hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

Đối với việc triển khai các chính sách hỗ trợ người có công và các đối tượng thụ hưởng, ông cho biết một số nội dung vẫn chưa đạt tiến độ đề ra. Ông yêu cầu các đơn vị rà soát, điều chỉnh những quy định chưa phù hợp thực tế, đồng thời đẩy nhanh công tác thẩm định, thẩm tra để chính sách sớm được triển khai.

Ông lưu ý, việc tháo gỡ vướng mắc phải đúng quy định, đồng thời tránh tư duy bảo thủ, cứng nhắc trước những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn.

“Chúng ta không nên bảo thủ, không được vội vã tháo gỡ vướng mắc cho qua chuyện rồi làm không đúng. Việc xử lý phải bảo đảm đúng quy định, đồng thời kịp thời xem xét, giải quyết những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn”, ông Được nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026.