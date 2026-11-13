Chủ tịch TP Huế yêu cầu tạo bản sắc riêng cho trục đường nối sân bay Phú Bài

Ngày 13-11, UBND TP Huế cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án thiết kế đô thị đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài và phương án tái thiết khu vực đô thị trung tâm. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Theo phương án báo cáo, trục đường Tố Hữu nối dài được nghiên cứu thiết kế đô thị theo 4 phân đoạn, gắn với đặc điểm đô thị hiện hữu, đô thị mới, khu vực chuyển tiếp sinh thái và cửa ngõ hàng không. Mục tiêu là hình thành trục giao thông kết hợp cảnh quan đô thị hiện đại, đồng bộ, có bản sắc, kết nối trung tâm thành phố với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài.

Phương án đề xuất tổ chức lối đi bộ liên tục, đường xe đạp, điểm nghỉ chân, trạm chờ xe buýt và không gian tiếp cận cho người khuyết tật. Tại khu vực chuyển tiếp sinh thái, nghiên cứu bảo tồn dải cây xanh, mặt nước, mương thoát nước; bổ sung bề mặt thấm nước và không gian trữ nước phù hợp, góp phần hình thành trục đô thị xanh, thích ứng với khí hậu.

Cơ bản thống nhất phương án phân đoạn và định hướng kiến trúc chung, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu bổ sung đoạn đường Thuận Hóa, từ nút giao đường Tố Hữu đến Quốc lộ 1A, vào phân đoạn 4 để nghiên cứu tổng thể, bảo đảm đồng bộ toàn tuyến.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra công tác quy hoạch tại trục đường Tố Hữu.

Đáng chú ý, người đứng đầu chính quyền thành phố nhấn mạnh, các công trình biểu tượng, điểm nhấn kiến trúc, cây xanh và không gian công cộng phải được tổ chức đa dạng về hình khối, vật liệu, màu sắc, tránh lặp lại, đơn điệu. Hình ảnh và ngôn ngữ kiến trúc cần thể hiện rõ bản sắc văn hóa Huế, tạo câu chuyện kiến trúc xuyên suốt hành trình từ sân bay đến trung tâm thành phố.

Tầng cao, mật độ xây dựng phải phù hợp với tính chất từng phân đoạn. Trong đó, khu vực chuyển tiếp sinh thái cần bảo đảm hài hòa với cảnh quan; khu vực cửa ngõ sân bay phải kiểm soát chiều cao công trình theo yêu cầu an toàn hàng không.

Đối với quỹ đất hỗn hợp tại phân đoạn 4, thành phố không định hướng ưu tiên phát triển nhà ở dọc tuyến mà ưu tiên các công trình công cộng, thương mại, dịch vụ và những chức năng hỗn hợp khác. Trường hợp bố trí đất ở phải nghiên cứu, quy định cụ thể tỷ lệ trong tổng quỹ đất khai thác; đồng thời kiểm soát mặt tiền, không phân lô, chia nhỏ.

Về giao thông, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục hoàn thiện phương án tổ chức nút giao, điểm dừng và bãi đỗ xe. Đối với phương án đường sắt, đường sắt trên cao, cần xác định vị trí, khoảng cách giữa các nhà ga phù hợp với từng phân đoạn. Sở Xây dựng làm việc với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài để thống nhất vị trí, phương án kết nối nhà ga đường sắt với sân bay, bảo đảm thuận tiện cho hành khách.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án, làm rõ hệ thống cây xanh, chiếu sáng, vật liệu lát vỉa hè, công trình công cộng, chỉ giới xây dựng và khoảng lùi. Việc tổ chức không gian phải linh hoạt theo từng khu vực, tạo sự chuyển tiếp hài hòa về kiến trúc, cảnh quan.

Nghiên cứu tái thiết đô thị trung tâm theo hướng hài hòa với di sản

Cũng tại cuộc họp, phương án tái thiết đô thị trung tâm được báo cáo với trọng tâm là nghiên cứu sắp xếp, sử dụng lại các cơ sở nhà, đất sau di dời, sau sắp xếp; cải tạo các ô phố và bổ sung hạ tầng phục vụ cộng đồng, bảo đảm cân bằng giữa bảo tồn di sản và hiện đại hóa đô thị.

Một số đề xuất đáng chú ý gồm sử dụng quỹ đất tại khu vực Nguyễn Trường Tộ – Nguyễn Huệ để mở rộng Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, kết hợp bổ sung công viên, bãi đỗ xe; sắp xếp các cơ sở tại khu vực Lý Thường Kiệt để mở rộng Trường THCS Nguyễn Chí Diểu. Phương án cũng nghiên cứu bố trí công viên kết hợp bãi đỗ xe tại khu đất 105–107 Phan Đình Phùng và khu đỗ xe thông minh tại 02 Lê Lợi.

Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu phân biệt rõ tái thiết đô thị với điều chỉnh quy hoạch. Theo đó, tái thiết tập trung vào các khu vực đô thị đã hình thành, có tính ổn định nhưng còn bất cập về tổ chức không gian, sử dụng đất và hạ tầng; về cơ bản giữ lại hiện trạng, không giải phóng mặt bằng trên diện rộng.

Trước mắt, cần xác định cụ thể các khu vực, ô phố cần nghiên cứu tái thiết, làm rõ lý do lựa chọn, phạm vi, tính chất và nội dung chỉnh trang. Việc tổ chức lại không gian sử dụng đất cần hướng đến bố trí công trình điểm nhấn, không gian xanh và công trình công cộng; rà soát các tuyến đường, vỉa hè chưa đáp ứng mật độ dân cư, hoạt động thương mại để đề xuất mở rộng, bổ sung bãi đỗ xe. Tầng cao công trình phải phù hợp với khả năng đáp ứng của hạ tầng.

Các cơ quan liên quan được giao rà soát trường học, cơ sở sản xuất và công trình cần di dời khỏi trung tâm, đồng thời nghiên cứu phương án sử dụng lại quỹ đất sau di dời. Trường hợp cần di dời cục bộ một số hộ dân để kết nối các khu đất, tạo không gian và mặt tiền kiến trúc đồng bộ, cần xem xét bố trí quỹ đất lân cận để sắp xếp lại dân cư, bảo đảm thuận lợi và tạo sự đồng thuận.

Chủ tịch UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố phối hợp Sở Xây dựng tham mưu tổ chức buổi làm việc với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn để thống nhất phương án sắp xếp, di dời cụ thể. Các định hướng tái thiết sau khi được xem xét, thống nhất cần được cập nhật vào các quy hoạch khi thực hiện điều chỉnh; các đồ án quy hoạch triển khai trong thời gian tới phải bám sát những định hướng này.