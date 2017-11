Chủ tịch TP.HCM yêu cầu báo cáo vụ bạo hành Mầm Xanh

'Họ đóng cửa lại rồi làm hại các cháu nên việc kiểm soát cũng khó'- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Lê Hồng Sơn đánh giá về vụ bạo hành ở trường Mầm Xanh.

Chiều 30-11, tại cuộc họp về tình hình kinh tế-xã hội tháng 11, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo vụ việc bạo hành trẻ em ở cở sở mầm non tư thục Mầm Xanh, quận 12.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong yêu cầu báo cáo vụ bạo hành ở trường Mầm Xanh. Ảnh: TÁ LÂM

Báo cáo trước cuộc họp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Lê Hồng Sơn cho biết có một việc tương tự đã từng xảy ra năm 2014 ở quận Thủ Đức. “Việc này đã có chỉ thị của Thành ủy và UBND TP. Hàng năm các đơn vị đều thường xuyên kiểm tra, kể các phối hợp với các hội đoàn nhưng việc đau lòng đó vẫn xảy ra”- ông Sơn nói.

Ông Sơn cho biết thêm, trước đó cơ quan chức năng quận 12 với phường đã kiểm tra 2 lần nhưng vẫn không phát hiện được gì bất thường ở cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh. Trường này vẫn hoạt động bình thường như không có chuyện gì.

Vị giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP đánh giá việc xảy ra ở trường mầm non Mầm Xanh “đúng là do con người, đạo đức nghề nghiệp, nhân tính của con người khi cư xử với các cháu như vậy. Họ đóng cửa lại rồi làm hại các cháu nên việc kiểm soát cũng khó”.

Theo ông Sơn, sở từng nghĩ đến phương án lắp đặt camera nhưng phương án này chưa triển khai được do có những điều còn bất tiện. “Nếu trường có quy mô đàng hoàng thì hầu như không xảy ra bạo hành, còn ở những nhóm lớp nhỏ do tư nhân mở lại hay xảy ra. Ngành giáo dục cũng chỉ đạo quản lý kiểu vệ tinh những nhóm lớp, cở sở mầm non tư thục”- ông Sơn nói.

Ông Lê Hồng Sơn báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: TÁ LÂM

Ông Sơn còn cho biết, sở đang phối hợp với các đơn vị tính toán việc lắp đặt camera ở những cơ sở, nhóm lớp mầm non tư thục. Bên cạnh đó là tăng cường kiểm tra, chặt chẽ và sâu sát hơn trong quản lý.

Trước vụ việc này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết ông đã có chỉ đạo chủ tịch các quận huyện triển khai ngay chỉ đạo của Thành ủy. Ông Phong cũng tỏ thái độ lo ngại khi công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em hiện nay trên địa bàn TP còn nhiều phân tán, mỗi cơ quan một mảng, không tập trung về một mối. Ông cho biết, trước đây việc quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ trẻ em, TP.HCM có Ban Chăm sóc và bảo vệ trẻ em nhưng giờ đã giải thể...

TÁ LÂM