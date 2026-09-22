Chủ tịch TP.HCM: Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm rất nặng nề

Phát biểu tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 22/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết 9 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tạo nền tảng tích cực cho giai đoạn nước rút.

Tuy nhiên, khoảng cách từ kết quả đạt được đến mục tiêu cuối năm vẫn còn rất lớn, trong khi nhiệm vụ những tháng cuối năm rất nặng nề.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Phan Anh.

Những kết quả đáng ghi nhận

Theo ông Nguyễn Văn Được, các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được củng cố, đồng thời những động lực mới từng bước hình thành, phát huy hiệu quả.

Tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, từ mức 8,03% năm 2025 lên 8,27% quý I và 8,55% trong 6 tháng, cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Thu ngân sách Nhà nước đạt khoảng 670.599 tỷ đồng, bằng 83,5% dự toán HĐND TP.HCM giao và đạt khoảng 66,4% mục tiêu 1 triệu tỷ đồng của cả năm.

Thành phố phân bổ 147.599 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Dự kiến đến hết tháng 9, giải ngân khoảng 103.319 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch.

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, nâng cao. TP.HCM xếp hạng 205 trong 1.000 đô thị lớn nhất thế giới theo Global Cities Index 2026 của Oxford Economics, tăng 81 bậc so với vị trí trong báo cáo năm ngoái.

Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá đây là những kết quả rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, khoảng cách từ kết quả đạt được đến mục tiêu cuối năm vẫn còn rất lớn, trong khi nhiệm vụ những tháng cuối năm rất nặng nề, với các mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, thu ngân sách Nhà nước trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân đầu tư công đạt 100% kế hoạch.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu ngay sau kỳ họp, UBND thành phố khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức triển khai 24 nghị quyết thực hiện Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026; xác định rõ từng nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm người đứng đầu.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện trình tất cả nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị tại kỳ họp tới.

Nhiệm vụ khác là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, chậm tham mưu, chậm tổ chức thực hiện.

Tập trung tháo gỡ những dự án tồn đọng, đặc biệt là rà soát trụ sở dôi dư; kiên quyết không để nguồn lực bị lãng phí.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND TP.HCM trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền để được xem xét, quyết định, bảo đảm các cơ chế, chính sách được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Không để nghị quyết nằm trên giấy

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị của thành phố ngay sau kỳ họp phải bắt tay ngay vào việc, không chờ đợi.

Kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa XI diễn ra từ ngày 21 đến 22/9. Ảnh: Phan Anh.

“Không để nghị quyết nằm trên giấy, phải biến những quyết sách hôm nay thành công trình, dự án, nguồn lực, tăng trưởng và những giá trị cụ thể vào kinh tế xã hội thành phố; đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên”, ông nói.

Không để nghị quyết nằm trên giấy, phải biến những quyết sách hôm nay thành công trình, dự án, nguồn lực, tăng trưởng và những giá trị cụ thể vào kinh tế xã hội thành phố; đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được

Với sự lãnh đạo của Thành ủy, đồng hành, giám sát của HĐND TP.HCM, phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, ông Được tin tưởng rằng ý chí chính trị sẽ được chuyển hóa thành hành động, hành động sẽ tạo ra kết quả, và kết quả hôm nay sẽ tạo nền tảng cho bước phát triển cao hơn của thành phố những năm tới.

UBND TP.HCM cam kết sẽ nỗ lực cao nhất, quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất; tổ chức triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất các nghị quyết được HĐND TP.HCM thông qua, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

“Vì đây là trách nhiệm của chúng ta trước Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp thành phố”, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.