Chủ tịch Tp.HCM: Không chạy theo số lượng nghị quyết, phải quản trị bằng kết quả thực chất

Chuyển từ tư duy ban hành chính sách sang quản trị kết quả

Phát biểu tại kỳ họp HĐND Tp.HCM lần thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) vào sáng 30/10, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND Tp.HCM, nhấn mạnh thành phố đang đứng trước khối lượng công việc rất lớn trong quá trình cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, các cơ chế, chính sách mới và Quy hoạch tổng thể thành phố. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là ban hành đầy đủ văn bản mà phải tổ chức thực hiện hiệu quả, chuyển hóa các chủ trương thành nguồn lực và kết quả phát triển cụ thể.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND Tp.HCM.

Tại kỳ họp, UBND Tp.HCM trình HĐND thành phố 17 nội dung, gồm 15 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 2 nghị quyết cá biệt, tập trung vào các lĩnh vực như văn hóa, thể thao, di sản, nhân lực, khu công nghệ cao, khu thương mại tự do và logistics.

Theo kế hoạch, thành phố phải xây dựng, ban hành 131 nghị quyết để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới. Tuy nhiên, trong tháng 10 mới trình được 16/31 nghị quyết dự kiến, còn 15 nội dung chuyển sang tháng 12, khiến khối lượng công việc tháng này tăng lên 62 nghị quyết.

Chủ tịch UBND Tp.HCM yêu cầu các cơ quan không chạy theo số lượng mà phải bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính khả thi của chính sách; đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với 15 nghị quyết chậm tiến độ.

Ông cũng nhấn mạnh, sau khi HĐND thông qua, mỗi nghị quyết phải được tổ chức thực hiện đến nơi đến chốn, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành, nguồn lực và sản phẩm đầu ra.

“Chúng ta phải chuyển từ tư duy ban hành chính sách sang quản trị kết quả”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, đồng thời cho rằng cần đánh giá chính sách đã tháo gỡ được bao nhiêu điểm nghẽn, huy động thêm bao nhiêu nguồn lực và tạo thuận lợi như thế nào cho người dân, doanh nghiệp.

Quy hoạch phải trở thành nguồn lực phát triển

Đối với Quy hoạch tổng thể thành phố, Chủ tịch UBND Tp.HCM cho biết định hướng phát triển là mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, với 5 cực tăng trưởng, 5 hệ thống liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản lý phát triển. Quy hoạch đồng thời hướng đến bảo vệ hệ thống hạ tầng sinh thái và các không gian có giá trị lâu dài.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thông qua quy hoạch mới chỉ là bước đầu, quan trọng là nhanh chóng cụ thể hóa thành các chương trình, dự án và nguồn lực thực hiện.

Toàn cảnh kỳ họp.

Tp.HCM sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông liên vùng, đường sắt đô thị, TOD, logistics, hạ tầng số, năng lượng và hạ tầng sinh thái.

Trong 9 tháng năm 2026, GRDP thành phố tăng 9,06%, mức cao nhất 10 năm qua, song mục tiêu cả năm là tăng trưởng hai con số. Do đó, thành phố yêu cầu nâng cao năng lực thực thi, tháo gỡ vướng mắc đầu tư công, điều chuyển vốn khỏi dự án không có khả năng giải ngân và chuẩn bị đầy đủ danh mục dự án năm 2027.

Đối với đầu tư tư nhân và các dự án lớn, ông Được yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy “quản lý dự án” sang “đồng hành cùng dự án”. Từng dự án phải được phân loại rõ đang vướng ở đâu, thuộc trách nhiệm của cơ quan nào và cần giải pháp gì để tháo gỡ.

Mục tiêu cuối cùng không phải có thêm bao nhiêu cuộc họp mà là có bao nhiêu dự án được khơi thông, bao nhiêu nguồn lực được đưa vào nền kinh tế và bao nhiêu việc làm mới được tạo ra.

Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh phát triển kinh tế phải gắn với nâng cao chất lượng sống, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Việc chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven kênh rạch phải đồng thời giải quyết nơi ở, sinh kế và hạ tầng cho người dân.

Thời gian qua, thành phố đã phát triển 13,55 triệu m² sàn nhà ở, triển khai 22.874 căn nhà ở xã hội, di dời 2.987 căn nhà ven kênh rạch; hơn 5,6 triệu người được khám sức khỏe và 1.027 phòng học được đưa vào sử dụng. Thành phố xác định tăng trưởng phải đi đôi với tái định cư, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong thời gian tới, UBND tập trung thực hiện 5 yêu cầu trọng tâm. Trong đó, các nghị quyết, cơ chế, chính sách sau khi được HĐND thông qua phải được triển khai ngay, có đầu mối chịu trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm cụ thể. Quy hoạch tổng thể phải nhanh chóng được cụ thể hóa thành các chương trình, dự án và danh mục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Thành phố cũng tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và nguồn vốn; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đổi mới sáng tạo.

Thành phố quyết tâm không chỉ hoàn thành các mục tiêu năm 2026, mà quan trọng hơn là tạo được nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới - một thành phố năng động, hiện đại, kết nối, đáng sống và nghĩa tình; một đô thị có năng lực cạnh tranh cao.

Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Văn Được

Cùng với đó là tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời kiên quyết xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà, nhũng nhiễu và lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi.

Đặc biệt, thành phố sẽ lấy kết quả cuối cùng làm thước đo hiệu quả điều hành: dự án có được tháo gỡ hay không, vốn có được giải ngân hay không, hạ tầng có hoàn thành hay không, người dân đi lại có thuận lợi hơn, môi trường có tốt hơn và doanh nghiệp có thuận lợi hơn hay không.