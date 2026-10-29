Chủ tịch TP.HCM: Đổi tên đường, không để người dân chờ sửa giấy tờ

Chiều 29/10, kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa XI tiếp tục diễn ra với phiên thảo luận tại tổ.

Một trong những nội dung được đại biểu quan tâm là quy định nguyên tắc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng thuộc phạm vi quản lý của thành phố, được UBND TP.HCM trình lên HĐND thành phố trong kỳ họp này.

Không để người dân phải xin đính chính giấy tờ

Nêu ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh việc điều chỉnh thông tin sau khi đổi tên đường không nên trở thành gánh nặng thủ tục đối với người dân.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, không thể để người dân phải đến đề nghị, chờ đợi để đính chính thông tin trên hồ sơ, giấy tờ liên quan.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận chiều 29/10. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Do đó, ông đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương và sở, ngành chủ động cập nhật thông tin cho người dân, doanh nghiệp, tránh tình trạng phải đi lại nhiều lần, chờ đợi mới được giải quyết.

Cán bộ thực thi công vụ, đặc biệt là cán bộ bộ phận một cửa cấp xã và các cơ quan chuyên môn phải xác định rõ trách nhiệm phục vụ, chủ động thực hiện, không để người dân phải xin hoặc chờ đợi cơ quan chức năng giải quyết.

Cũng thảo luận về nội dung này, đại biểu Lê Minh Đức, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TP.HCM, cho biết qua các buổi tiếp xúc cử tri, ông ghi nhận nhiều ý kiến của người dân liên quan đến việc đặt tên, đổi tên đường. Để chính sách đi vào cuộc sống và nhận được sự đồng thuận cao, thành phố cần quan tâm đến những tác động trực tiếp đối với người dân, doanh nghiệp.

"Sau khi hợp nhất 3 địa phương, TP.HCM có không gian phát triển rộng lớn, việc trùng tên đường có thể phát sinh, ảnh hưởng khả năng nhận diện địa chỉ, giao dịch của cá nhân và doanh nghiệp. Thành phố xây dựng lộ trình đổi tên phù hợp, ưu tiên gìn giữ những tên đường gắn với quá trình hình thành, phát triển và các dấu mốc lịch sử của từng khu vực", đại biểu Lê Minh Đức chia sẻ.

Theo ông, tên gọi các tuyến đường, công trình công cộng không chỉ có ý nghĩa về văn hóa mà còn có thể trở thành nguồn lực phát triển kinh tế, du lịch, gắn với ký ức và bản sắc cộng đồng địa phương.

Đại biểu cho rằng giá trị lịch sử, văn hóa cần được đặt lên hàng đầu, việc lựa chọn tên gọi cần bảo đảm sự gắn kết với không gian văn hóa, quá trình hình thành và phát triển của khu vực được đặt tên.

TP.HCM cũng cần nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, số hóa và quản lý dữ liệu để hỗ trợ người dân nhận diện địa chỉ, tên đường chính xác, thuận tiện trong giao dịch, qua đó giảm thiểu những bất cập phát sinh khi thực hiện việc đổi tên.

Về quá trình chuyển đổi giấy tờ khi thay đổi tên đường, đại biểu đề nghị thành phố cần triển khai đồng bộ các giải pháp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Đề xuất đặt tên đường ngay từ khi hình thành dự án

Trước đó, UBND TP.HCM đã trình lên HĐND thành phố dự thảo nghị quyết quy định việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Nội dung này nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, khắc phục những bất cập trong quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu quản lý sau khi TP.HCM được mở rộng địa giới hành chính.

Tại TP.HCM có nhiều tuyến đường được đặt tên viết tắt. Ảnh: Chí Nguyên.

Theo UBND TP.HCM, tốc độ đô thị hóa, sự mở rộng của mạng lưới giao thông và việc hình thành nhiều khu đô thị, khu dân cư mới khiến số lượng tuyến đường trên địa bàn thành phố ngày càng tăng.

Trong khi đó, một số tuyến chưa được đặt tên hoặc có tên gọi tự phát, không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và công tác quản lý nhà nước.

Mặt khác, quy định về điều kiện đặt tên đường chưa theo kịp thực tiễn phát triển các khu đô thị, khu dân cư và công tác quản lý hạ tầng giao thông. Vai trò của hội đồng tư vấn cùng trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong quá trình quy hoạch, xây dựng, đưa đường vào sử dụng cũng chưa được xác định rõ.

Từ những bất cập trên, UBND thành phố đề xuất xây dựng khuôn khổ pháp lý mới, bảo đảm thống nhất trong triển khai tại các xã, phường, đặc khu; đồng thời góp phần bảo tồn, tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc.

Dự thảo xác định thẩm quyền đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng giữa HĐND thành phố và HĐND xã, phường, đặc khu. Theo tờ trình, việc giao HĐND cấp xã đặt tên các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý được kỳ vọng giúp cắt giảm quy trình trung gian, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Chính sách mới cũng hướng đến đơn giản hóa quy trình đặt tên, đổi tên, xác định rõ vai trò của hội đồng tư vấn và nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu địa chỉ, phục vụ công tác hành chính, quy hoạch, xây dựng, giao thông và chuyển đổi số.

UBND thành phố đánh giá cơ chế này sẽ tạo cơ sở pháp lý để địa phương chủ động hơn trong quản lý địa bàn, đồng thời phân định trách nhiệm giữa các cấp, hạn chế tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Đề cập dự thảo nghị quyết này, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Minh Nhựt, cho hay một trong những nội dung đáng chú ý là đặt tên đường ngay từ giai đoạn hình thành dự án.

Theo ông, khi dự án đường được triển khai, tên đường có thể được xác định trước để bảo đảm tính liên tục trong quản lý. Việc này không làm cản trở thủ tục thực hiện dự án, nhưng khi công trình hoàn thành, nghiệm thu, các cơ quan liên quan cần phối hợp để tên đường được xác lập đồng bộ, phục vụ việc cấp hồ sơ cho người dân mà không phải điều chỉnh lại.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đề xuất việc đặt tên cần được thực hiện trước khi nghiệm thu công trình. Quá trình lựa chọn tên phải lấy ý kiến người dân, đồng thời bảo đảm nguyên tắc hạn chế tối đa tác động đến đời sống cộng đồng khi phát sinh yêu cầu đổi tên.