Chủ tịch TP Hải Phòng kiểm tra các dự án trọng điểm của thành phố

Ngày 22/10, ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - chủ trì Đoàn công tác kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm và làm việc với lãnh đạo 11 xã về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 396 kéo dài, đoạn nối từ ĐT.390 đến ĐT.391 qua xã Lạc Phượng.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 396 kéo dài, đoạn nối từ ĐT.390 đến ĐT.391 qua xã Lạc Phượng. Đây là tuyến giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới kết nối giữa các địa phương.

Đoàn công tác cũng đã thăm vùng sản xuất lúa rươi hữu cơ tại xã Chí Minh, ghi nhận định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với xây dựng chuỗi giá trị và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP của địa phương.

Kiểm tra Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 391 qua địa bàn xã Chí Minh, ông Đỗ Thành Trung yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát các vị trí còn vướng mắc, khẩn trương tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công công trình.

Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung thăm vùng sản xuất lúa rươi hữu cơ tại xã Chí Minh.

Tại cuộc làm việc tại trụ sở UBND xã Tứ Kỳ, lãnh đạo 11 xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, kết quả thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai các mục tiêu theo Nghị quyết số 11-NQ/TU.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung nhấn mạnh, trong 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng của thành phố đạt 12,8%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 13%, các tháng cuối năm cần duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao, tạo áp lực lớn đối với công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung chủ trì làm việc với lãnh đạo 11 xã.

Ông Đỗ Thành Trung yêu cầu các địa phương rà soát toàn diện các nguồn thu ngân sách, tăng cường quản lý thu, chống thất thu, xác định rõ nguyên nhân giảm thu ở từng lĩnh vực để có giải pháp bù đắp kịp thời.

Đối với đầu tư công, các xã phải tập trung đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương nghiệm thu khối lượng hoàn thành, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Các sở chuyên môn chủ động tham mưu điều chuyển, cắt giảm đối với những khoản vốn dư không có khả năng giải ngân, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Đối với các dự án giao thông trọng điểm, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, không để tình trạng chậm trễ kéo dài.

Riêng dự án đường huyện 191Q, xã Tứ Kỳ và xã Lạc Phượng phải phối hợp với các sở liên quan khẩn trương tổ chức thi công tại những đoạn đã bàn giao mặt bằng, đồng thời hoàn thiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Mục tiêu là hoàn thành hạ tầng kỹ thuật khung tuyến trước Tết Nguyên đán và chậm nhất hết quý I/2027 hoàn thành toàn bộ dự án.

Đối với Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 391 qua xã Chí Minh, đồng chí yêu cầu địa phương tập trung giải quyết các vướng mắc với 18 hộ dân còn lại ngay trong tháng 10.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; tiếp nhận, giải quyết thỏa đáng các kiến nghị, khiếu nại theo quy định, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý để thực hiện các biện pháp cần thiết đối với những trường hợp không chấp hành, bảo đảm tiến độ công trình.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các địa phương khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 phải xác định rõ lộ trình, mốc tiến độ và trách nhiệm thực hiện, bảo đảm sát thực tế, có tính khả thi, tránh xây dựng kế hoạch chủ quan, thiếu căn cứ.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương quyết liệt thực hiện các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Bên cạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu đất đai. Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng phê bình một số đơn vị triển khai chậm so với mốc thời gian ngày 15/10 của thành phố và cho biết, cuối tháng 10, thành phố sẽ tổ chức kiểm điểm toàn diện trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Về cung cấp nước sạch nông thôn theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy, thành phố sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp cấp nước chủ lực, trong đó có doanh nghiệp Nhà nước, mở rộng mạng lưới, bảo đảm cung cấp nước sạch đạt chuẩn cho người dân.

Các địa phương phải rà soát tình hình quản lý tài sản, hoạt động khai thác của các trạm cấp nước nhỏ lẻ; kịp thời đề xuất phương án thay thế những trạm không bảo đảm chất lượng, từng bước nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch an toàn.

Đối với công tác vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tăng cường quản lý các đơn vị cung ứng dịch vụ, thực hiện phân loại rác tại nguồn ngay từ khâu thu gom.

Các bãi rác tập trung phải kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận, không tiếp nhận rác chưa được phân loại theo yêu cầu; thành phố sẽ xem xét bổ sung kinh phí hỗ trợ công tác xử lý môi trường trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá toàn diện các vị trí sạt lở đê, kè xung yếu; kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả thải vào hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, chủ động phòng ngừa ô nhiễm môi trường và bảo đảm an toàn đê điều trong mùa mưa bão.

Về tổ chức bộ máy và biên chế sau sắp xếp đơn vị hành chính, người đứng đầu chính quyền TP Hải Phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát chặt chẽ vị trí việc làm, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu cắt giảm những vị trí hành chính có thể thay thế bằng thuê khoán dịch vụ hoặc bố trí kiêm nhiệm phù hợp.

Việc sắp xếp phải gắn với yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, các địa phương cần phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, tập trung xử lý những tồn tại, hạn chế, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và tạo nền tảng thực hiện nhiệm vụ năm 2027.