Chủ tịch TP Hải Phòng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ TNGT 3 người tử vong

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng làm việc với các doanh nghiệp có liên quan, UBND phường An Phong khẩn trương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân; phối hợp với gia đình giải quyết các vấn đề liên quan, không để gia đình nạn nhân gặp khó khăn trong việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại Hải Phòng

Sở Xây dựng, Công an thành phố, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ kiểm tra ngay điều kiện bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp An Dương và các tuyến đường khác do thành phố quản lý, nhất là hệ thống chiếu sáng, biển báo, tổ chức giao thông, cảnh báo nguy hiểm, gờ giảm tốc và các điều kiện bảo đảm an toàn khác.

Khẩn trương khắc phục những bất cập, nguy cơ mất an toàn, không để xảy ra các vụ việc tương tự. Rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường nội khu công nghiệp, khu dân cư; hướng dẫn việc tổ chức giao thông, bố trí hệ thống chiếu sáng, biển báo, cảnh báo và các giải pháp bảo đảm an toàn phù hợp với đặc điểm, điều kiện khai thác của từng tuyến đường.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn nêu trên.

Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở quá số người quy định, nhất là đối với phương tiện là xe mô tô; kiên quyết không để tiếp tục xảy ra tình trạng xe mô tô chở 3, chở 4 người lưu thông trên đường, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là tại các khu công nghiệp, nơi có đông người lao động và phương tiện vận tải hoạt động; chủ động phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi và vào ban đêm.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng tại buổi làm việc.

Tối ngày 27/9/2026, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đánh giá các yếu tố có thể tác động đến an toàn giao thông tại nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào rạng sáng 26/9/2026, làm 3 người tử vong. Cùng dự có Phòng Cảnh sát giao thông, UBND phường và Công an phường An Dương.

Tại hiện trường, Đoàn đã kiểm tra, rà soát hệ thống chiếu sáng, biển báo, vạch kẻ đường, tổ chức giao thông và những vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn; đồng thời nghiên cứu sơ đồ bố trí Khu công nghiệp An Dương, trao đổi với đại diện đơn vị quản lý Khu công nghiệp An Dương về tình hình giao thông, việc bố trí khu vực dừng, đỗ phương tiện chờ lấy hàng và các điều kiện bảo đảm an toàn cho người lao động.

Theo đại diện đơn vị quản lý Khu công nghiệp An Dương, đơn vị đang phấn đấu hoàn thành 100% hạ tầng khu công nghiệp trong năm 2026, trong đó có hạ tầng giao thông. Khu công nghiệp đã bố trí vị trí chờ xe không thu phí để phục vụ các phương tiện đến lấy, trả hàng. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng một số lái xe chưa chấp hành nghiêm, dừng, đỗ phương tiện gần cổng các công ty để chờ lấy hàng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đề nghị đơn vị quản lý Khu công nghiệp An Dương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong quá trình điều tra, giải quyết vụ tai nạn; phối hợp với doanh nghiệp nơi các nạn nhân làm việc hỗ trợ gia đình các nạn nhân khắc phục hậu quả; khẩn trương rà soát toàn bộ các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông trong khu công nghiệp, nhất là hệ thống chiếu sáng, biển báo, vạch kẻ đường, tổ chức giao thông và các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn để có phương án khắc phục kịp thời.

Đáng chú ý, Đoàn công tác lưu ý việc bảo đảm chiếu sáng nhất là từ khoảng 4h đến khi trời sáng, góp phần bảo đảm tầm nhìn cho người tham gia giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường An Phong phối hợp tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trong và khu vực kết nối với Khu công nghiệp An Dương; đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người lao động chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong các khung giờ cao điểm, ban đêm, rạng sáng và khi thời tiết diễn biến bất lợi; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đoàn cũng đề nghị các doanh nghiệp trong khu công nghiệp chủ động bố trí phương án xuất, nhập hàng phù hợp, hạn chế tập trung phương tiện vào giờ cao điểm; bố trí vị trí cho ô tô chờ hàng bảo đảm an toàn giao thông, không để phương tiện dừng, đỗ tùy tiện trên các tuyến đường nội bộ hoặc khu vực gần cổng doanh nghiệp.

Trước đó, khoảng 1h25 ngày 26/9, tại đường dọc số 2, Khu công nghiệp An Dương, phường An Phong xảy ra vụ tai nạn giao thông. Thời điểm trên, 3 người gồm L.V.V, L.V.D và L.D.A, cùng trú tại xã Mường Bú, tỉnh Sơn La điều khiển xe mô tô BKS 26A-886.50 di chuyển theo hướng từ Khu công nghiệp An Dương đi tổ dân phố Đình Ngọ đã đâm vào phía sau xe ô tô BKS 19H-130.92 đang đỗ sát lề đường làm cả 3 người đi trên xe mô tô tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an phường An Phong phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngày 26/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Công điện số 67/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ngang khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân; phối hợp với gia đình giải quyết các vấn đề liên quan, không để gia đình nạn nhân gặp khó khăn trong việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Cùng với đó, chỉ đạo kiểm tra ngay điều kiện bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp An Dương và các tuyến đường khác do thành phố quản lý, nhất là hệ thống chiếu sáng, biển báo, tổ chức giao thông, cảnh báo nguy hiểm, gờ giảm tốc và các điều kiện bảo đảm an toàn khác; khẩn trương khắc phục những bất cập, nguy cơ mất an toàn, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Thủ tướng cũng yêu cầu Hải Phòng nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại Công điện số 51, Công điện số 55 và Công điện số 63 đồng thời thực hiện Chỉ thị số 11 về tăng cường triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, làm cơ sở tuyên truyền và triển khai các giải pháp phòng ngừa trong thời gian tới.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hải Phòng và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn nêu trên.

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