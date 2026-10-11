Chủ tịch TP Đồng Nai yêu cầu khắc phục sự cố đổ tường rào dự án chung cư Bcons

Trước đó, khi cơn mưa lớn kéo dài vào tối 7/10 đã khiến tường rào tại Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng tại phường Tam Hiệp do Công ty CP đầu tư xây dựng Bcons làm chủ đầu tư đổ sập, gây ngập nước, bùn đất tràn vào khu dân cư cạnh bên làm ảnh hưởng đến đời sống và tài sản của người dân.

Bùn, đất từ dự án tràn vào khu dân cư sau khi bức tường bao của dự án bị đổ sập.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai giao UBND phường Tam Hiệp phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường, yêu cầu chủ đầu tư tổ chức khắc phục ngay sự cố, có biện pháp bảo đảm an toàn công trình và khu dân cư lân cận. Rà soát, thống kê thiệt hại, yêu cầu chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư xây dựng Bcons thực hiện trách nhiệm bồi thường theo quy định, không để tình trạng ngập úng, sạt lở tiếp tục xảy ra, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Một hộ dân cạnh dự án bị ảnh hưởng từ sự cố.

UBND TP Đồng Nai giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công xây dựng tại dự án, xác định nguyên nhân sự cố và có biện pháp khắc phục, xử lý nếu có vi phạm.

Theo lãnh đạo UBND phường Tam Hiệp, ngay sau khi xảy ra sự cố đổ tường rào tại Dự án chung cư Bcons, lãnh đạo phường đã chỉ đạo các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, tiến hành kiểm tra, xác định phạm vi ảnh hưởng và triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn cho người dân và khu vực xung quanh.

Qua kiểm tra hiện trạng thực tế, một đoạn tường rào dài khoảng 20m, cao khoảng 3m đã bị đổ sập. Đoạn tường rào còn lại dài khoảng 238m cũng đang có hiện tượng sụt lún, nghiêng, nứt, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục đổ sập. Trong khi đó cốt nền của dự án cao hơn khu vực xung quanh khoảng 1,5m dẫn đến nước mưa, nước thải lẫn bùn đất, xi măng từ trong dự án thấm, rò rỉ và chảy tràn ra đường dân sinh vào một số hộ dân bên cạnh.

Nơi đoạn tường bao của dự án bị đổ sập.

Do đó, UBND phường yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương tháo dỡ các đoạn tường có nguy cơ tiếp tục sạt lở, không để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân và các công trình lân cận. Xử lý dứt điểm tình trạng nước, bùn đất, xi măng chảy tràn ra khu dân cư, đồng thời rà soát, thống kê thiệt hại của các hộ dân để có phương án khắc phục, giải quyết theo quy định.

Đoạn tường bao còn lại cũng đang bị nứt, nghiêng khiến chủ đầu tư phải chống đỡ tạm.

Ngoài ra, UBND phường Tam Hiệp yêu cầu đơn vị thi công chấp hành nghiêm thời gian thi công từ 6h đến 19h giờ, hạn chế tối đa tiếng ồn, bụi, rung và các tác động bất lợi đến khu dân cư. Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công. Trong quá trình thi công xây dựng nếu phát sinh hiện tượng sụt lún, nứt, sạt lở hoặc các dấu hiệu mất an toàn khác, Chủ đầu tư và nhà thầu phải chủ động dừng thi công tại khu vực nguy hiểm, tổ chức khoanh vùng, cảnh báo và báo ngay cho UBND phường để phối hợp xử lý.