Chủ tịch TP Đà Nẵng đặt hạn chót xử lý nhà, đất dôi dư

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh XM.

Theo Sở Tài chính, đến ngày 19/10/2026, toàn thành phố có 4.153 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của địa phương và các cơ quan Trung ương chuyển giao, trong đó 1.311 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Trong số này, thành phố đã điều chuyển 234 cơ sở cho các cơ quan, đơn vị tiếp tục sử dụng; chuyển đổi công năng 375 cơ sở phục vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và mục đích công cộng; giao 18 cơ sở cho đơn vị, địa phương quản lý hoặc thực hiện dự án. Còn lại 684 cơ sở được giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp nhận, quản lý và khai thác.

Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã tiếp nhận 667/684 cơ sở; trong đó 521 cơ sở quản lý, khai thác theo pháp luật về đất đai và 146 cơ sở theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP và Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP; đồng thời đã cho thuê được 92 cơ sở nhà, đất dôi dư.

Trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy nhanh bàn giao, tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ, xác định giá khởi điểm và tổ chức cho thuê, đấu giá; phấn đấu đưa các cơ sở dôi dư vào khai thác hiệu quả trong năm 2026, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý, khai thác hiệu quả nhà, đất dôi dư; trong đó, Chủ tịch TP yêu cầu tập trung triển khai các phương án đã xác định, không để kéo dài.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương rà soát nhu cầu sử dụng phục vụ y tế, giáo dục, an sinh xã hội; đẩy nhanh bàn giao, tiếp nhận, xác định giá trị tài sản, cấp giấy chứng nhận và hoàn thiện thủ tục cho thuê. Hoàn thành rà soát, chốt phương án xử lý trước ngày 10/11/2026; tập trung hoàn tất thủ tục xác định giá để đẩy nhanh khai thác.