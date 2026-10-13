Chủ tịch TP Bắc Ninh khen thưởng nam sinh lớp 12 dũng cảm

Phạm Trần Tuấn Phong, học sinh lớp 12 Trường THPT Thái Thuận.

Theo đó, Phạm Trần Tuấn Phong, học sinh lớp 12 Trường THPT Thái Thuận, vừa được Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh khen thưởng 15 triệu đồng vì hành động dũng cảm trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Trước đó, trong dịp Tết Trung thu, Phong cùng hai em đi chơi thì phát hiện hai người có hành vi trộm chó. Nam sinh lập tức hô hoán để cảnh báo người dân, song bị những người này quay lại tấn công.

Nhận thấy hai người mang theo hung khí, Phong yêu cầu các em đi trước, còn mình ở lại ngăn cản và bị thương ở mặt, tay. Sự việc sau đó được lực lượng chức năng xử lý, hai người nghi trộm chó bị khống chế, bắt giữ.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, bà Phan Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thái Thuận cho biết, Phong là học sinh ngoan, chăm chỉ, có học lực tốt và gương mẫu trong các hoạt động của trường.

Theo bà Hà, hành động hô hoán, ngăn cản người trộm chó của Phong thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, ý thức bảo vệ an ninh, trật tự. Ngay khi nắm bắt thông tin, nhà trường đã động viên, khen thưởng và tuyên dương em trên các kênh thông tin của trường, Đoàn Thanh niên; đồng thời phát thông báo biểu dương trên hệ thống loa để lan tỏa tinh thần tích cực trong học sinh.

Từ đầu năm học, Trường THPT Thái Thuận triển khai nhiều hoạt động giáo dục pháp luật, đạo đức, kỹ năng sống và nâng cao nhận thức về phòng, chống tệ nạn xã hội. Nhà trường duy trì các đội thanh niên xung kích, tổ chức hoạt động trải nghiệm, giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh đối với cộng đồng.

Bên cạnh đó, trường phối hợp với cơ quan chức năng hướng dẫn học sinh kỹ năng xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm. Theo bà Hà, khi phát hiện người có hành vi phạm pháp, đặc biệt là những người mang hung khí hoặc có biểu hiện manh động, học sinh cần ưu tiên bảo đảm an toàn, hô hoán và gọi lực lượng chức năng, tìm kiếm sự hỗ trợ của người xung quanh, không tự ý đối đầu một mình.