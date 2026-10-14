Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi y bác sĩ trên tàu PL1

Đồng hành trên chuyến tàu có đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, làm trưởng đoàn.

Tham gia đoàn công tác có bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; ông Nguyễn Lương Tâm, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cùng các thành viên liên quan.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đã tặng quà, thăm hỏi và động viên tổ tàu. Ảnh: Đức Sơn

Trước giờ tàu xuất phát, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đã tặng quà, thăm hỏi và động viên tổ tàu - những người hằng ngày đảm nhiệm việc đưa đón đội ngũ y, bác sĩ đến làm việc tại cơ sở Ninh Bình.

Trong hành trình sáng 14/10 là những cuộc trò chuyện gần gũi giữa lãnh đạo tổ chức Công đoàn với các điều dưỡng, y, bác sĩ. Câu chuyện bắt đầu từ những điều bình dị như bữa sáng, giờ tan làm, lịch trực và nhịp sinh hoạt hằng ngày.

Những câu hỏi mở ra các chia sẻ về công việc, thời gian dành cho gia đình và những vấn đề trong cuộc sống của các y bác sĩ. Qua đó, đoàn công tác có thêm cơ hội lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động ngay trên hành trình họ đi làm mỗi ngày.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Giám đốc BV Bạch Mai thăm hỏi các y bác sĩ trên chuyến tàu PL1. Ảnh: Đức Sơn

Việc lựa chọn chuyến tàu PL1 làm điểm khởi đầu cho hoạt động thăm hỏi cũng đưa đoàn công tác đến gần hơn với đời sống thực tế của đội ngũ nhân viên y tế. Những câu chuyện trên tàu không chỉ xoay quanh công việc chuyên môn mà còn phản ánh các khía cạnh thiết thực trong sinh hoạt, điều kiện làm việc và nhu cầu được quan tâm, chia sẻ của người lao động.

Chuyến tàu PL1 là hoạt động mở đầu chương trình "Thăm, động viên đoàn viên, người lao động - Lắng nghe từ cơ sở" do Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức, bắt đầu sáng 14/10 tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Thông qua chương trình, tổ chức Công đoàn hướng hoạt động về cơ sở, trực tiếp gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Đối với đội ngũ nhân viên y tế, sự quan tâm này có ý nghĩa thiết thực khi công việc thường gắn với cường độ cao, lịch trực và yêu cầu duy trì chất lượng chăm sóc, điều trị người bệnh.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên tổ tàu tại ga Phủ Lý. Ảnh: Đức Sơn

Từ ngày 26/6, chuyến tàu PL1 đã trở thành phương tiện gắn bó với hành trình đi làm thường nhật của nhiều cán bộ, nhân viên y tế.

Không chỉ góp phần kết nối Hà Nội với nơi làm việc tại Ninh Bình, chuyến tàu còn tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ duy trì công việc chuyên môn, phục vụ người bệnh tại hai bệnh viện.