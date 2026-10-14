Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi y, bác sĩ trên chuyến tàu đến Ninh Bình

Cùng đi trên chuyến tàu PL1 với các y, bác sĩ có đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn.

Trước giờ tàu xuất phát, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đã tặng quà, động viên tổ tàu hằng ngày đưa đón các y, bác sĩ đến cơ sở làm việc tại tỉnh Ninh Bình.

Từ ngày 26/6/2026, chuyến tàu đã trở thành một phần trong hành trình đi làm thường nhật của đội ngũ nhân viên y tế tới làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Chuyến tàu PL1 là hoạt động mở đầu trong chương trình “Thăm, động viên đoàn viên, người lao động - Lắng nghe từ cơ sở” do Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức bắt đầu từ sáng 14/10 tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình.

Chuyến tàu PL1 là hoạt động mở đầu trong chương trình “Thăm, động viên đoàn viên, người lao động - Lắng nghe từ cơ sở” do Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức bắt đầu từ sáng 14/10 tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình.

Trên chuyến tàu, cuộc trò chuyện giữa lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với các điều dưỡng, y, bác sĩ bắt đầu bằng những điều rất đỗi quen thuộc từ việc ăn sáng, giờ tan làm, ca trực...

Những câu hỏi ngắn gọn mở ra câu chuyện về nhịp sinh hoạt, thời gian làm việc và những điều bình dị trong cuộc sống của người làm nghề chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Đồng hành cùng đội ngũ nhân viên y tế trên hành trình này, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam phục vụ miễn phí các món ăn nhẹ, thức uống trên tàu, đồng thời hỗ trợ trung chuyển đến bệnh viện

Đồng hành cùng đội ngũ nhân viên y tế trên hành trình này, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam phục vụ miễn phí các món ăn nhẹ, thức uống trên tàu, đồng thời hỗ trợ trung chuyển đến bệnh viện.

Sau hành trình trên tàu, đoàn công tác sẽ tiếp tục đến thăm, động viên đoàn viên, người lao động tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức ở cơ sở Ninh Bình.