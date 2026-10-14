Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Chăm lo thiết thực để người lao động ngành y yên tâm gắn bó với đơn vị

Sáng 14/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên đoàn viên, người lao động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh bệnh viện vừa duy trì hoạt động tại hai cơ sở, vừa nỗ lực đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng lớn của người dân.

Cùng tham gia đoàn có ông Nguyễn Lương Tâm, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn và đoàn công tác cùng lãnh đạo, Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai đã đi chuyến tàu PL1, đưa hàng trăm y, bác sĩ và người lao động của bệnh viện từ ga Hà Nội đến nơi làm việc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trò chuyện với y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai trên chuyến tàu PL1 rời ga Hà Nội sáng 14/10. Ảnh: Thế Anh

Cơ sở Ninh Bình tiếp nhận lượng lớn người bệnh, triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu

Báo cáo với đoàn công tác, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết từ ngày 26/6 đến 12/10, cơ sở Ninh Bình ghi nhận 175.086 lượt khám, trong đó có 15.171 lượt khám cấp cứu; tiếp nhận điều trị nội trú 20.421 lượt người bệnh, với 19.264 lượt người bệnh BHYT. Tổng số ngày điều trị nội trú là 112.114.

Công suất sử dụng giường bệnh trung bình đạt khoảng 101%. Một số khoa có công suất cao như Thần kinh đạt 152%, Phụ sản 146%, Tiêu hóa – Gan mật 132% và Tim mạch 129%. Nhu cầu điều trị tại các khoa này đặt ra yêu cầu tiếp tục bố trí giường bệnh, nhân lực và điều kiện chăm sóc phù hợp.

Cùng với khám bệnh và điều trị nội trú, công tác phẫu thuật, cận lâm sàng tại cơ sở Ninh Bình cũng ghi nhận khối lượng chuyên môn lớn. Bệnh viện đã thực hiện 5.525 ca phẫu thuật, trong đó có 1.147 ca phẫu thuật cấp cứu; tổng số lượt thủ thuật là 32.532.

Hoạt động chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng được triển khai với 81.068 lượt chụp X-quang, 29.293 lượt chụp CT, 11.151 lượt chụp MRI, 20.603 lượt nội soi và 173.791 lượt siêu âm. Bên cạnh đó, cơ sở đã thực hiện 1.286.292 xét nghiệm sinh hóa, 259.216 xét nghiệm huyết học và 95.658 xét nghiệm vi sinh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn thăm, động viên và tặng quà người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Thế Anh

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, những kết quả này phản ánh khối lượng hoạt động chuyên môn lớn, đồng thời cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị lâm sàng, cận lâm sàng và bộ phận hỗ trợ trong công tác khám, chữa bệnh.

Không chỉ phục vụ người dân tỉnh Ninh Bình, cơ sở còn tiếp nhận đông đảo người bệnh từ các địa phương lân cận. Trong đó, có 121.650 lượt người bệnh từ Ninh Bình, 14.021 lượt từ Hưng Yên, 8.873 lượt từ Thanh Hóa, 5.726 lượt từ Hà Nội và 3.733 lượt từ Phú Thọ, cùng người bệnh đến từ Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh và nhiều địa phương khác.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cũng từng bước triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực tim mạch, thần kinh và cấp cứu như can thiệp mạch não, can thiệp mạch vành, thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI), triệt đốt rối loạn nhịp có lập bản đồ 3D, khoan phá mảng xơ vữa, đặt stent graft động mạch chủ và tạo nhịp đường dẫn truyền.

Việc triển khai các kỹ thuật này góp phần nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị chuyên sâu ngay tại cơ sở, hạn chế chuyển tuyến và tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao tại địa phương.

Bên cạnh hoạt động khám, chữa bệnh thường xuyên, bệnh viện đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho hơn 2.100 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ; phối hợp với tỉnh Ninh Bình khám sức khỏe cho hơn 3.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai báo cáo kết quả hoạt động của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình với đoàn công tác. Ảnh: Thế Anh

Áp lực đi lại, xa gia đình và cường độ công việc

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, duy trì hoạt động tại hai cơ sở đòi hỏi bệnh viện thường xuyên điều phối nhân lực và chuyên môn. Bệnh viện bố trí, điều động, luân phiên bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên có kinh nghiệm từ Hà Nội về Ninh Bình, đồng thời bảo đảm hoạt động tại cơ sở Hà Nội.

Trong khi nhiều đơn vị vừa hoàn thiện quy trình vừa tiếp nhận số lượng người bệnh tăng nhanh, áp lực tập trung tại các khu vực cấp cứu, hồi sức, phòng mổ và điều trị nội trú, nơi thường xuyên xử trí người bệnh nặng, đa chấn thương và bệnh lý phức tạp.

Bên cạnh áp lực chuyên môn, việc di chuyển giữa hai cơ sở và bố trí nơi lưu trú cũng gây không ít khó khăn cho cán bộ, viên chức, người lao động. Hằng tuần, vào thứ Hai có khoảng 640 cán bộ, nhân viên di chuyển bằng tàu hỏa; từ thứ Ba đến thứ Sáu, số lượng trung bình khoảng 560 người mỗi ngày.

Nhiều cán bộ phải khởi hành từ sáng sớm, trở về khi đã muộn; những người lưu trú tại Ninh Bình phải sắp xếp cuộc sống xa gia đình để bảo đảm công việc. Đối với đội ngũ làm việc tại các đơn vị cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật, áp lực về thời gian, cường độ công việc và yêu cầu thường trực chuyên môn càng lớn.

Bệnh viện đã bố trí phương tiện đưa đón, hỗ trợ nơi lưu trú cho người có nhu cầu và rà soát việc phân công, điều phối nhân lực. Tuy nhiên, những hỗ trợ hiện có chưa giải quyết hết khó khăn về đi lại, xa nhà và cường độ công việc. Dù vậy, cán bộ, viên chức, người lao động vẫn nỗ lực khắc phục, góp phần duy trì hoạt động khám, chữa bệnh liên tục, an toàn và hiệu quả tại cơ sở Ninh Bình.

TS.BS Đoàn Thu Trà, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai phát biểu. Ảnh: Thế Anh

Đề xuất hỗ trợ nhà ở xã hội, phúc lợi và không gian rèn luyện thể chất

Đại diện cho đoàn viên, người lao động bệnh viện, TS.BS Đoàn Thu Trà, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam quan tâm, đồng hành trong việc chăm lo đời sống, tạo điều kiện để người lao động yên tâm công tác lâu dài tại cơ sở Ninh Bình.

Trước hết, Công đoàn Bệnh viện mong muốn được hỗ trợ kết nối với địa phương, cung cấp thông tin và hướng dẫn thủ tục để người lao động đủ điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội. Theo bà Trà, nơi ở ổn định sẽ giúp cán bộ, nhân viên giảm gánh nặng đi lại, từng bước ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với cơ sở.

Bên cạnh đó, bệnh viện đề xuất kết nối các chương trình phúc lợi, nguồn lực chăm lo đoàn viên; tăng cường phối hợp giữa Công đoàn Bệnh viện với Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình và các đơn vị trên địa bàn, nhất là trong hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công tác xa gia đình.

Một đề xuất khác là quan tâm hỗ trợ chủ trương và nguồn lực xây dựng khu liên hợp thể thao tại cơ sở Ninh Bình. Công trình được kỳ vọng tạo không gian để người lao động rèn luyện thể chất, giảm căng thẳng và giao lưu sau giờ làm việc.

Đoàn công tác đến thăm các khoa, phòng của bệnh viện. Ảnh: Thế Anh

TS.BS Đoàn Thu Trà bày tỏ mong muốn Công đoàn cấp trên hướng dẫn hoàn thiện đề án, xem xét hỗ trợ một phần kinh phí và kết nối các nguồn lực hợp pháp. Bệnh viện và Công đoàn Bệnh viện sẽ phối hợp nghiên cứu phương án phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế; tổ chức quản lý, khai thác công khai, hiệu quả, ưu tiên phục vụ đoàn viên, người lao động, hướng tới hình thành công trình phúc lợi phục vụ thường xuyên, lâu dài.

Theo đại diện Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai, chăm lo tốt cho người lao động cũng là tạo nền tảng để bệnh viện chăm sóc người bệnh tốt hơn. Công đoàn Bệnh viện sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc, góp phần xây dựng môi trường làm việc nơi những đóng góp được ghi nhận, khó khăn được lắng nghe và các nhu cầu chính đáng của người lao động được quan tâm giải quyết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cam kết hỗ trợ 10 tỷ đồng xây dựng khu liên hợp thể thao tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu.Ảnh: Thế Anh

Phát biểu tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác khám chữa bệnh và công tác xã hội của Bệnh viện Bạch Mai.

Ông Tuấn cho rằng những thông tin PGS.TS Đào Xuân Cơ đưa ra đã tiếp tục khẳng định hiệu quả thiết thực của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong đưa chuyên gia bệnh viện trung ương, kỹ thuật y té chuyên sâu về địa phương để phục vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ chia sẻ với những vất vả, khó khăn mà y bác sĩ, người lao động của Bệnh viện Bạch Mai phải đi sớm về tối, nhiều tình huống phải tạm gác gia đình để làm nhiệm vụ của y bác sĩ...

Ông Nguyễn Anh Tuấn hoàn toàn ủng hộ chủ trương đầu tư khu liên hợp thể thao dành cho đội ngũ giáo sư, bác sĩ và nhân viên y tế. Trước mắt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cam kết hỗ trợ khoảng 10 tỷ đồng cho công trình này.

Về nhu cầu nhà ở, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng đây là nhu cầu rất cần thiết đối với đội ngũ giáo sư, bác sĩ và nhân viên y tế đang làm việc tại cơ sở Ninh Bình. Tuy nhiên số lượng căn hộ hiện có chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của đội ngũ nhân viên y tế tại cơ sở Ninh Bình, nhất là lực lượng trẻ có định hướng gắn bó lâu dài.

Do đó, ông Tuấn đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp rà soát nhu cầu thuê nhà ở, nghiên cứu khả năng phát triển thêm nhà ở xã hội, đồng thời kết nối các phương án thuê, mua hoặc thuê mua nhà phù hợp với chủ trương của Chính phủ và nhu cầu thực tế của người lao động.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cần phối hợp với công đoàn bệnh viện thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chăm lo đời sống tinh thần và triển khai các chương trình an sinh xã hội, khám chữa bệnh cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thế Anh

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thế Anh

Phát huy sáng kiến, xây dựng bệnh viện ngày càng vững mạnh

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đồng tình với kiến nghị tăng cường các phong trào thi đua, khuyến khích sáng kiến và thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế. Theo ông, để vận hành hiệu quả một cơ sở khám, chữa bệnh, bên cạnh cơ sở vật chất và trang thiết bị, yếu tố quyết định còn là trí tuệ, tâm huyết, sự tận tụy và đóng góp của mỗi cán bộ, nhân viên.

Ông đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp xây dựng các hoạt động, mạng lưới và cơ chế nhằm khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, tạo điều kiện để người lao động phát huy năng lực, đóng góp thiết thực cho đơn vị.

Gửi lời cảm ơn địa phương đã tạo điều kiện để Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hoạt động, ông Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ mong muốn đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế tiếp tục gắn bó với đơn vị, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Ông nhấn mạnh, niềm vui trong công việc của người thầy thuốc chính là niềm vui, nụ cười của người bệnh khi được khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là động lực để đội ngũ nhân viên y tế tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đoàn công tác chụp ảnh cùng chuyên gia, y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tại cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Thế Anh