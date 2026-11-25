Theo báo cáo tài chính 2025 và các năm trước đó, thu nhập của các lãnh đạo cấp cao PNJ ở mức hàng tỷ đồng mỗi năm. Trong năm 2025, lãnh đạo có thu nhập cao nhất là hơn 9,8 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2025, Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung được trả thu nhập bình quân 720 triệu đồng/tháng, tương đương 8,64 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, con số này giảm so với 2 năm 2023 và 2024.

Năm 2024, tổng thu nhập của Chủ tịch Cao Ngọc Dung đạt 9,76 tỷ đồng, cao hơn 1,12 tỷ đồng so với năm 2025. Năm 2023 là 8,82 tỷ đồng; năm 2022 là 7,56 tỷ đồng.

Thu nhập của HĐQT và Ban giám đốc PNJ năm 2025. (Nguồn: BCTC)

Tuy nhiên, tổng thu nhập cao nhất tại doanh nghiệp này là ông Lê Trí Thông. Nhân sự cấp cao này nhận thu nhập từ 2 nguồn riêng biệt với chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

Năm 2025, ông Thông nhận mức thu nhập chức danh Tổng Giám đốc là 644 triệu đồng/tháng, tương ứng 7,73 tỷ đồng/năm. Mức thu nhập với chức danh Phó Chủ tịch HJĐQT là 175 triệu đồng/tháng, tương ứng 2,1 tỷ đồng/năm. Tổng cộng thu nhập năm 2025 của ông Lê Trí Thông là 9,83 tỷ đồng/năm.

Năm 2024, ông Thông cũng có mức thu nhập rất cao, với 9,59 tỷ đồng. Các năm 2022-2023, tổng thu nhập của nhân sự này lần lượt là 7,08 tỷ đồng và 8,66 tỷ đồng.

Các thành viên khác cũng được trả mức thu nhập vài tỷ đồng/năm. Như Phó Chủ tịch HĐQT Trần Phương Ngọc Thảo năm 2025 được trả thu nhập 322 triệu đồng/tháng, tương đương 3,86 tỷ đồng/năm.

Bà Đặng Thị Lài, Thành viên HĐQT 266 triệu đồng/tháng, tương ứng hơn 3,19 tỷ đồng/năm.

3 thành viên HĐQT độc lập là ông Lê Quang Phúc có thu nhập 306 triệu đồng/tháng, tương ứng 3,67 tỷ đồng/năm.

Bà Tiêu Yến Trinh được trả 238 triệu đồng/tháng, tương đương 2,86 tỷ đồng/năm; ông Nguyễn Tuấn Hải nhận 2,64 tỷ đồng trong năm 2025, tương ứng 220 triệu đồng/tháng.

Năm 2024, các nhân sự này cũng nhận thu nhập người thấp nhất 1,8 tỷ đồng và cao nhất 3,96 tỷ đồng.

Tổng thu nhập bình quân tháng của nhóm HĐQT năm 2025 đạt 2,507 tỷ đồng, giảm 6,9% so với mức 2,693 tỷ đồng năm 2024.

Quy đổi trong cả năm 2025, các thành viên HĐQT và Ban giám đốc được trả thu nhập hơn 41,85 tỷ đồng.

Ngoài lương thưởng, năm 2025, PNJ đã phát hành 3,24 triệu cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo và nhân sự chủ chốt, với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm, mở khóa lần lượt 30% - 30% - 40% sau mỗi năm.

PNJ vướng khủng hoảng từ sự cố hồi đầu tháng 7, lần đầu tiên sau nhiều năm kinh doanh doanh nghiệp dự kiến lỗ 6.271 tỷ đồng trong năm 2026.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thông qua thù lao, lương thưởng HĐQT. Trong đó, quỹ khen thưởng HĐQT, lãnh đạo chủ chốt là 50 tỷ đồng. Con số này được tính trên cơ sở lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2026 đạt mức kế hoạch 3.409 tỷ đồng.

Nếu lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đề ra thì thưởng bố sung 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 7, PNJ đối mặt với khủng hoảng sau vụ triệt phá đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương, trong đó Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ Lab) Đặng Ngọc Thảo bị khởi tố, tạm giam vì liên quan đến việc hợp thức hóa và cấp chứng thư kiểm định cho số kim cương này.

Đến hết quý 3, doanh nghiệp và các công ty con của PNJ đã giảm đến 1.040 nhân sự so với số lao động cuối quý 2.

Một loạt nhân sự cấp cao hiện đã rời vị trí và đang nộp đơn từ nhiệm. Đáng chú ý, trong ngày 22/11, cả 3 thành viên HĐQT đều có đơn xin từ nhiệm là ông Mai Hữu Tín, ông Nguyễn Tuấn Hải và bà Tiêu Yến Trinh.

Ngày 23/11, HĐQT PNJ cho biết việc từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT độc lập sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, và chỉ có hiệu lực sau khi được cổ đông chấp thuận.

Trước đó, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10, cổ đông PNJ đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Đào Trung Kiên khỏi vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhóm 5 nhân sự cấp cao bao gồm giám đốc phụ trách tài chính; giám đốc marketing, giám đốc phụ trách chiến lược và quản trị hiệu quả hoạt động; giám đốc phụ trách nguồn nhân lực; giám đốc phụ trách khách hàng và bán lẻ cũng đã từ nhiệm.

Tổng Giám đốc Phan Quốc Công cho biết doanh nghiệp đang đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, kỳ vọng tiết giảm khoảng 30% chi phí nhân sự.

Theo ông Công, hệ thống đã trở nên cồng kềnh, nhiều tầng nấc, cấp quản lý nhiều nhưng chưa đủ người có năng lực dẫn dắt chuyển đổi. Chi phí cho bộ máy lớn nhưng khả năng phản ứng chưa tương xứng.

PNJ dự kiến quá nửa thành viên Ban giám đốc sẽ thay đổi. PNJ thu gọn các đầu mối, tổ chức lại phạm vi phụ trách để quyết định nhanh và trách nhiệm rõ hơn.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10, cổ đông PNJ thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, với doanh thu 39.057 tỷ đồng, giảm 19% so với kế hoạch đưa ra hồi tháng 4. Lợi nhuận sau thuế lần đầu tiên dự kiến lỗ 6.271 tỷ đồng. PNJ cũng đưa ra kịch bản lợi nhuận sau thuế năm 2027 chỉ khoảng 100 tỷ đồng. Sang năm 2028, lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng lên 1.200 tỷ đồng và đạt 1.600 tỷ đồng vào năm 2029.